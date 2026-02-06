Elisa Mouliaá ha conectado en directo con 'Vamos a ver' y le ha explicado a Patricia Pardo por qué ha decidido dar un paso atrás en su denuncia por agresión sexual a Errejón

El juez cita a Íñigo Errejón el martes 10 de febrero para notificarle la apertura de juicio oral tras retirar Elisa Mouliaá la acusación por agresión sexual

Compartir







Esta semana, A través de sus redes sociales, Elisa Mouliaá comunicaba que había decidido retirar su acusación particular contra Íñigo Errejón por un supuesto delito de agresión sexual. La actriz explicaba en el comunicado que lo hacía "por salud", pero que en ningún caso se retractaba de sus palabras.

Las reacciones a su decisión no se hacían esperar y una de las personas que se mostraba crítica con lo sucedido era Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver'. Patricia reflexionaba sobre lo ocurrido:

"Todo el mundo está sorprendido que ahora se retire. Yo la he defendido desde el primer momento porque creo que las víctimas no tienen que responder a ningún canon y creo que dio un paso adelante cuando lo tenía todo en contra, especialmente mediáticamente. Para mí lo que ha hecho es una p....a para las víctimas, Así lo siento y así se lo quiero decir a ella".

PUEDE INTERESARTE Un vecino de Jerez cruza el río Guadalete a nado pese a las advertencias: así ha sido su rescate por parte de los GEAS

Elisa Mouliaá en directo en 'VAV'

Ahora, Elisa Mouliaá conecta en directo con 'Vamos a ver' y le explica en primera persona a Patricia Pardo y a la audiencia del programa los motivos por los que ha tomado esta comentada decisión.

"Te entrevisto desde la más absoluta tristeza, después de meses de lucha titánica nos enteramos de que abandonas esa acusación particular. ¿Quién te ha abandonado para haber tomado esa decisión?", preguntaba la presentadora. Elisa explicaba sus razones y ponía sobre la mesa una seria sospecha:

"Quiero aclarar muchas cosas, hay demasiada desinformación, es muy frustrante. Yo me he sentido completamente abandonada porque cuando yo di el paso al frente yo no sabía que Errejón era un depredador sexual, yo me encuentro con ese aluvión de denuncias y me tiro meses intentando que al menos una de ellas denuncie y ninguna de ellas se ha atrevido a dar el paso. Entiendo que desde fuera se vea que soy yo la que abandona, pero realmente son ellas las que me han abandonado a mí. Yo no entiendo por qué se callan, se me levantan sospechas, no sé si alguien ha pagado por esos silencios. Ya llega un punto de saturación en el que yo pienso que esto no es normal (...)

Para mí es un mensaje potente escuchar tu salud, poner límites y cuidar de tu salud mental. Yo estoy demostrando que no quiero dinero, él va a ir a juicio igualmente y se va a sentar en el banquillo de los acusados, me lo acaba de decir mi abogado. No hay que ser muy inteligente para ver que ha habido una fase de instrucción muy exhaustiva y que los hechos de la denuncia no son falsos, la denuncia no es falsa".