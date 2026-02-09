Carlos Plá Valencia, 09 FEB 2026 - 15:01h.

El agredido residía en la vivienda, propiedad de una familiar, desde hacía 20 años y días antes del suceso el inmueble había sido vendido a dos de los agresores

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres y una mujer por un delito de detención ilegal en una urbanización de Manises (Valencia).

La víctima denunció los hechos el pasado 18 de diciembre. Según su relato, un grupo de personas formado por 10 o 12 individuos armados con cuchillos, punzones y un arma de fuego y acompañados por un cerrajero, habían entrado a la fuerza en su vivienda.

Una vez en el interior, le ataron las manos con bridas, le golpearon y le amenazaron de muerte en múltiples ocasiones. Además, le conminaron a que no regresara nunca más a la vivienda. A continuación, cambiaron la cerradura y lo echaron de su casa por la fuerza, sin entregarle sus pertenencias personales.

La víctima presentaba lesiones graves cuando interpuso la denuncia como consecuencia de la agresión que había sufrido.

La vivienda era propiedad de un familiar

La víctima residía en la vivienda desde hacía 20 años. Era propiedad de un familiar y días anteriores a la comisión de los hechos la había vendido a dos personas

La investigación realizada por la Guardia Civil, permitió identificar a tres personas como responsables, que fueron detenidas el 7 de enero. Dos de ellas eran los compradores de la vivienda.

Los arrestados son dos hombres de 27 y 23 años y una mujer de 24 años, todos de nacionalidad española. Se les atribuyen los delitos de detención ilegal, realización arbitraria del propio derecho, lesiones y amenazas.

También ha sido investigado un hombre de 42 años y nacionalidad italiana por un delito de omisión del deber de socoro. Mientras la víctima se encontraba atada con bridas, los autores llamaron a una empresa para instalar un sistema de seguridad en la casa. El trabajador vio lo que estaba ocurriendo, pero no alertó a los agentes de la autoridad en ningún momento.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Aldaia (Valencia). Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Quart de Poblet.