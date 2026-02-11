Logo de telecincotelecinco
Un muerto y un herido grave en una reyerta en La Felguera, en asturias

Corredor del Nalón, vía rápida que conecta los concejos del Valle del Nalón con Oviedo y con Gijón. Europa Press
Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido grave en una reyerta registrada este miércoles en la localidad de La Felguera, en el concejo de Langreo, han confirmado a fuentes cercanas a la investigación.

Según ha adelantado la Televisión del Principado de Asturias, la reyerta habría tenido lugar a última hora de la mañana con el resultado de un muerto y de un herido grave, que ha sido trasladado al Hospital Valle del Nalón, también en Langreo.

