Un muerto y un herido grave en una reyerta en La Felguera, en asturias

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado que se está investigando este "incidente grave"

Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido grave en una reyerta registrada este miércoles en la localidad de La Felguera, en el concejo de Langreo, han confirmado a fuentes cercanas a la investigación.

Según ha adelantado la Televisión del Principado de Asturias, la reyerta habría tenido lugar a última hora de la mañana con el resultado de un muerto y de un herido grave, que ha sido trasladado al Hospital Valle del Nalón, también en Langreo.