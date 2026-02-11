El viento parte por la mitad un andamio y se desploma sobre la acera en Zabalgana, Vitoria

Maitena Berrueco 11 FEB 2026 - 13:10h.

La caída del andamio, producida por el fuerte viento, no ha ocasionado daños personales

Llega una nueva borrasca, Nils: dejará viento, temporal marítimo y más lluvias con los ríos ya al límite

Vitoria-GasteizEl fuerte viento ha vuelto a hacer de las suyas en Euskadi. Si hace unos días eran los vecinos de cinco portales de la calle Landaburu de Barakaldo los que se veían obligados a permanecer confinados en sus casas por el desplome de un andamio, ahora ha vuelto a ocurrir algo parecido, aunque esta vez, en Vitoria.

Las rachas de viento que azotan desde hace horas la capital alavesa han provocado la caída de una estructura de obra instalada en la fachada del número 6 del Bulevar de Mariturri, en Zabalgana.

En este caso, no ha sido necesaria una medida tan extrema como la adoptada en la localidad vizcaína, aunque la zona ha quedado acordonada para evitar el tránsito de personas o vehículos que pudieran sufrir daños ante hipotéticos nuevos desprendimientos.

Los bomberos aseguran la zona

El aviso de un vecino a primera hora de la mañana ha puesto en marcha un importante dispositivo policial. Agentes de la Policía Municipal de Vitoria así como miembros del Cuerpo de Bomberos han acudido al lugar y han procedido a asegurar la zona y dar aviso a la empresa responsable de la obra para asegurar la estructura.

La caída de la estructura metálica, doblada literalmente por la mitad y colgando sobre la acera, no ha ocasionado daños personales. probablemente, que el incidente se haya registrado a una hora tan temprana ha evitado que el desplome ocasione males mayores.

La empresa responsable de la instalación se encarga de retirar el material dañado y de asegurar la estructura que ha sucumbido ante un viento que lleva azotando la provincia con fuerza desde la pasada noche.

La Aemet ha alertado de la entrada en la península este miércoles 11 de la octava borrasca, en lo que va de año. La borrasca Nils dejará tiempo inestable hasta el viernes. Las alertas por viento, olas o lluvias se han activado en, al menos, 16 comunidades autónomas.