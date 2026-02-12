Desalojado un edificio de Caspe, en Zaragoza con 60 personas por riesgo de derrumbe

Protección Civil ha activado el plan de emergencia en la zona

Un edificio de cinco plantas de Caspe, en Zaragoza en el que vivían 60 personas, entre ellas 23 menores de cinco nacionalidades, está siendo desalojado este jueves de manera preventiva, después de que un informe técnico municipal advirtiera de peligro estructural.

El Ejecutivo autonómico ha informado en una nota de prensa del desalojo y de que, por ello, ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón en fase de alerta, al activarse el Plan de Emergencia de Protección Civil de la Comarca de Bajo Aragón Caspe por este motivo.

El inmueble, está siendo evacuado de forma preventiva

Tras el informe técnico emitido el miércoles por el arquitecto municipal, que advierte del riesgo estructural. La alcaldesa de Caspe, Ana María Jarque, ha firmado en la mañana de este jueves el decreto que ordena el desalojo para garantizar la seguridad.

El operativo, coordinado por el Gobierno de Aragón, ha movilizado a la Policía Local de Caspe, la Guardia Civil, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la Comarca Bajo Aragón-Caspe y Cruz Roja, que están llevando a cabo el desalojo y la atención a las personas afectadas.

Los evacuados serán trasladados al pabellón municipal 3 de la localidad zaragozana y actualmente se están gestionando las medidas necesarias para garantizar condiciones adecuadas durante la estancia temporal.