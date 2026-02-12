Rescate de emergencia en Malagón, Ciudad Real: ponen a salvo a una pareja de ancianos

Claudia Barraso 12 FEB 2026 - 20:14h.

La Guardia Civil ha rescatado a una pareja de ancianos en Malagón, Ciudad Real, que quedaron atrapados por las inundaciones

La Guardia Civil ha evacuado a una pareja de ancianos que habían quedado atrapados en su casa por las inundaciones que registra la localidad tras el temporal. Su casa se había visto cercada por el agua en Malagón, Ciudad Real.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han informado de que el rescate se produjo cuando los agentes de la Guardia Civil habían visto a estas personas en un paraje. Allí estaban atrapados como consecuencia de la crecía del agua del río. Los agentes han podido llegar hasta su vivienda y ponerles a salvo.

Varios agentes cruzaron la zona inundada para acceder hasta ellos y ofrecerles la ayuda necesaria para poder salir de la vivienda. Las mismas fuentes han confirmado que la pareja se encuentra en perfecto estado y que ya han podido volver a su domicilio.

Las palabras de su alcalde

El alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño, ha asegurado que la situación en el municipio, afectado por la crecida del río Bullaque tras el desembalse histórico del embalse de Torre de Abraham, “se ha estabilizado” en las últimas horas, aunque "persisten el nerviosismo y la incertidumbre entre los vecinos".

El embalse ha elevado su desembalse hasta los 200 metros cúbicos por segundo y almacena 200,18 hectómetros cúbicos, el 109,2 % de su capacidad, lo que ha provocado inundaciones en las zonas más bajas del municipio.

“El agua ha bajado un poco o, al menos, ha dejado de subir con la intensidad de anoche. Más o menos se ha mantenido en el nivel de la última ronda que hicimos, así que estamos tranquilos dentro de la situación”, ha explicado a primera hora de este jueves a EFE el regidor.

No obstante, ha reconocido que el estado de ánimo entre la población es desigual tras las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, los propios vecinos y las distintas administraciones para tratar de minimizar los efectos de la crecida del río.