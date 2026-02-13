La circulación de la línea de ancho convencional de ferrocarril Madrid-Cáceres se ha restablecido al completo esta madrugada

Muere un hombre al ser arrollado su vehículo por un tren Alvia en Talavera de la Reina, Toledo

La circulación de la línea de ancho convencional de ferrocarril Madrid-Cáceres se ha restablecido al completo esta madrugada después de que fuese interrumpida debido al accidente con un turismo en Talavera de la Reina (Toledo), que se ha saldado con el fallecimiento del conductor del coche.

El siniestro, que ha tenido lugar a las 20:11 horas del jueves a unos dos kilómetros de la ciudad, ha provocado la interrupción de la línea entre Talavera de la Reina y Calera-Chozas, tramo en el que la circulación ya tiende a normalizarse una vez que ha quedado solucionada la incidencia, han informado fuentes de Adif.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias había establecido previamente "un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros", según ha informado en su perfil de X.

Zona industrial de Talavera de la Reina

El accidente ha ocurrido en una zona industrial de Talavera de la Reina, donde el vehículo Jeep en el que viajaba la víctima fue arrollado por un tren Alvia que circulaba en la línea que une Madrid y Extremadura.

No se han reportado heridos entre los 206 pasajeros que viajaban a bordo del convoy ni entre sus tripulantes.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado bomberos de Talavera de la Reina y una UVI Móvil que tan solo ha podido certificar el fallecimiento del hombre del que no han trascendido más datos, así como agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.