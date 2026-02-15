Iván Sevilla 15 FEB 2026 - 19:10h.

Bajo el lema 'Lavapiés al límite', los vecinos han denunciado la "absoluta precarización" del barrio

Los manifestantes han reclamado "más limpieza, parar la especulación inmobiliaria y también la violencia"

MadridLos vecinos del barrio de Lavapiés en Madrid han salido este 15 de febrero a las calles para protestar por el "abandono, racismo institucional y gentrificación" que siguen viviendo allí, sin que les den soluciones reales.

Después de la primera manifestación que llevaron a cabo el 1 de junio del 2024, más de 40 asociaciones han vuelto a marchar porque la situación no solo no ha mejorado, sino que "ha empeorado considerablemente".

Así lo han asegurado en el manifiesto que habían elaborado para exponer todos los problemas que hay en la zona y cuáles son las reclamaciones que hacen a todas las administraciones, desde la municipal a la estatal.

Recuerdan que son ya "décadas experimentando la absoluta precarización acentuada por la especulación inmobiliaria", que ha llenado el lugar de pisos turísticos "sin control" alguno.

"Exigimos parar esta proliferación constante de apartamentos que arrasan con la vivienda accesible y el comercio local", añaden a ese respecto. Bajo el lema "Lavapiés al límite", quieren seguir defendiendo el barrio que aman.

"Hemos decidido volver a juntarnos, como hace un año y medio. Con nuestros matices y diferencias, con nuestras diversas energías constituyentes, con nuestros múltiples lenguajes y bagajes", han descrito.

Denuncian las "redadas masivas a personas migrantes y racializadas"

Los manifestantes han puesto el foco en las "redadas masivas" de las autoridades, basándose en la presunta "lucha contra la droga, dirigidas "a personas migrantes y racializadas". Algo que les preocupa bastante.

Consideran que los operativos policiales de estos meses atrás han sido "desmedidos, atravesando todas las plazas y parques, identificando, reteniendo o arrestando" a gente "bajo el falso pretexto a numerosos vecinos por su color de piel".

"¿Era esa también la justificación cuando identificaron a padres y madres que simplemente acompañaban a sus hijos en un entrenamiento de fútbol de formación?", se preguntan poniendo un ejemplo.

Igualmente critican que se están "desarticulando servicios sociales esenciales en el barrio como son los centros de atención a personas drogodependientes, alcohólicas, con problemas de salud mental y en situación de calle".

Por eso hablan de que se sienten dejados por parte de las instituciones, provocando que "la calidad de vida de los grupos vulnerables" haya ido a peor. "El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid está llevando a cabo políticas contrarias" a mejorar eso.

"Tapapiés, el botellón de diez días que desborda el barrio"

"Para sorpresa de nadie, estas actuaciones no han sido jamás la solución para los problemas relacionados con el consumo de drogas", por ejemplo. Citan también el "acoso directo y deliberado a personas del colectivo LGBTAIQ+".

Creen que todas las actuaciones que están observando solo buscan "segregar la diversidad que tanto ha caracterizado al barrio y realizar una 'limpieza' completamente racista. Perturban la paz y el ánimo de los residentes".

Añaden que con el objetivo de empujarles "cada vez más a abandonar las casas para poder especular y sustituir a los habitantes por otros con mayor poder adquisitivo".

Lamentan que en los últimos años solo han visto nacer el proyecto "Tapapiés, un botellón de diez días seguidos al aire libre que desbordar el barrio, genera suciedad extrema y favorece el acoso sexual a mujeres".

Piden mayor "limpieza" y frenar "todo tipo de violencia"

En la protesta de los vecinos, que tenía como punto de inicio en el Casino de la Reina a las 12 horas, han pedido una serie de acciones para que la situación en Lavapiés vaya a mejor.

Entre ellas, que pongan "baños públicos al alcance de todos" y que se planifique un "programa de limpieza que atienda a las necesidades del territorio visitado por miles de personas, sobre todo los fines de semana".

Además, desean vivir en un lugar "libre de todo tipo de violencias, especialmente machistas y delitos de odio". Quieren que las propuestas para el ocio no se basen en "el consumo de alcohol como referente, sino el fomento del arte y la cultura".

Detallan que necesitan "espacios con la posibilidad de interactuar entre vecinos de igual a igual, abrir nuevos que sirvan como refugio climático y lugar de encuentro para colegios", así como otros "centros educativos y deportivos".