Aseguran que desde la administración no han dado ningún tipo de solución ante sus protestas

LeónLas familias de quince menores de edad han denunciado las condiciones de un campamento de verano organizado por la Diputación de León al que acudieron sus hijos el pasado verano.

Los menores, de entre 8 y 12 años, acudieron al campamento organizado por la empresa Bierzo Natura en el mes de julio de 2025. En una queja común que las familias han hecho pública, aseguran que desde la administración no han dado ningún tipo de solución ante sus protestas, y han calificado las respuestas de "negativas e insuficientes".

La denuncia de los padres

Según la queja pública de los familiares, los menores narraron "relatos de humillación, miedo y situaciones de riesgo, incluyendo castigos físicos, uso de marcadoras de paintball sin protección, aislamiento punitivo, actividades de riesgo y condiciones materiales contrarias a lo anunciado", recoge El Diario de León.

Además denuncian que la organización del campamento restringió las comunicaciones con los familiares y que incluso algunos menores tenían represalias por hablar. En otro de los relatos recogidos por el medio local señalan que varios menores habrían sido obligados a correr de madrugada por el pueblo como castigo durante horas, descalzos y en ropa interior.

Las familias apuntan a dos monitores y una coordinadora

Los familiares señalan directamente a dos monitores y la coordinadora del campamento, aunque también han acusado al resto de personal del campamento de consentir los hechos. En uno de los documentos aportados por las familias uno de los monitores reconoce haber mantenido un comportamiento "inadecuado y falto de profesionalidad" y pide disculpas a la familia. Además, asegura que ha solicitado la "extinción de la relación laboral con Bierzo Natura". Sin embargo, a las familias les parece una solución insuficiente y piden que se depuren responsabilidades.

"La empresa asumió la ejecución del campamento y, por tanto, la organización, supervisión y seguridad. De los testimonios se desprende que los supervisores de la empresa estaban al corriente de las acciones violentas de monitores y no las detuvieron ni reforzaron la supervisión, permitiendo que el mismo personal continuara trabajando en semanas posteriores en actividades con infancia. Ello configura una responsabilidad por acción y por omisión en la prevención, evaluación de riesgos, formación y vigilancia del personal", denuncian las familias, que han solicitado la devolución del importe del campamento: "No se cumplieron las condiciones publicitadas y que hubo un trato a los menores incompatible con lo esperable en una actividad de promoción pública".