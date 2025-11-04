Maitena Berrueco 04 NOV 2025 - 12:07h.

Llevaban décadas celebrándose pero no estaban oficialmente inscritos

Así es el polémico campamento de Bernedo, Álava, con duchas mixtas de monitores con niños y niñas

Vitoria-GasteizLos campamentos de Bernedo organizados por la asociación Sarrera Euskal Udaleku Elkartea llevaban décadas organizándose, tal y como los propios educadores explicaron en un comunicado: “Tenemos un recorrido de 50 años, y miles de jóvenes han pasado por este proyecto a lo largo de estas décadas”. Sin embargo, ninguna institución conocía la existencia de las colonias hasta que empezaron a sucederse las denuncias por lo que allí presuntamente ocurría: 21, en total, se investigan presuntos delitos de agresión sexual, de exhibicionismo y de coacción a los menores.

Para la Diputación alavesa era “una actividad desconocida” y de la que no supo de su existencia hasta que, a mediados del pasado mes de septiembre, una madre escribió un correo a Diputación alertando de las “actuaciones inadecuadas” en el campamento y, horas más tarde, a través de una llamada telefónica. La actividad no estaba inscrita y por eso, esas "actuaciones absolutamente inadmisibles se han repetido durante años sin que nadie lo haya conocido y, por lo tanto, lo haya podido impedir".

Tras estallar la polémica y ante el goteo de denuncias, los organizadores tampoco han aportado la documentación requerida por la institución foral en, al menos, dos ocasiones. Por esta razón, de forma paralela a la investigación judicial, Álava ha dado el paso de sancionarles.

Dos incumplimientos graves

En concreto, se ha abierto un expediente sancionador contra la asociación Sarrera Euskal Udaleku Elkartea, encargada de organizar estos ‘udalekus’, por "dos incumplimientos graves de obligaciones" de la normativa. En primer lugar, por no comunicar la actividad al departamento de Juventud de la Diputación Foral de Álava y, en segundo lugar, por negarse a aportar la documentación que se les ha requerido para facilitar las funciones de inspección de la administración competente. Directamente, a esta solicitud, "no respondió".

González ha abogado por "investigar hasta el fondo" y "actuar con la máxima transparencia, para trasladar absolutamente toda la información a la opinión pública" y "poner en conocimiento de los juzgados cualquier situación en la que se pueda apreciar cualquier indicio de delito", tal y como ha secundado, "ha hecho la Diputación".

El diputado general de Álava cree que existe "la necesidad prioritaria de desarrollar reglamentariamente varios puntos de la Ley Vasca de Juventud", incluyendo comunicaciones previas, declaraciones responsables, servicios e instalaciones y régimen disciplinario. Además de impulsar medidas inmediatas para "cuidar la calidad de la oferta de tiempo libre", por lo que de cara al periodo navideño se lanzará una campaña de sensibilización conjunta para la ciudadanía, poniendo en valor el voluntariado y el ocio educativo.

Duchas mixtas y monitores desnudos

Ninguna institución tenía inscritos unos campamentos que llevaban celebrándose durante décadas en el municipio alavés de Bernedo. Sin embargo, existían quejas desde hace seis años, cuando una madre alertó a la Diputación vizcaína y desde principios de este 2025, la Ertzaintza investigaba una denuncia en relación con menores tutelados de la Diputación de Gipuzkoa. Pese a todo, las colonias se volvieron a celebrar este pasado verano.

Fue el septiembre cuando estalló la polémica: duchas mixtas con monitores y niños, educadores que paseaban desnudos y otras "conductas inadecuadas" que fueron hechas públicas por varias familias y que fueron derivando en un goteo de denuncias que superan ya la veintena y entre las que se contabilizan presuntos delitos de agresión sexual, de exhibicionismo y de coacción a los menores que participaban en ellas.