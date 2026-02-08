Iván Sevilla 08 FEB 2026 - 18:36h.

El robo que no llegó a completarse ocurrió en la Avenida de Madrid en Granada a las 13:30 horas

Gracias a que el dueño del negocio activó la alarma y salió por una puerta trasera alertó a la Policía

GranadaLa Policía Local consiguió frustrar el atraco a una joyería de Granada que se estaba perpetrando este 7 de febrero. El botín que pretendía llevarse el detenido tenía un valor de casi 70.000 euros.

Según han detallado los propios agentes en sus redes sociales, el robo tuvo lugar en un negocio ubicado en la Avenida de Madrid de la ciudad nazarí. Concretamente a las 13:30 horas.

Un joven de 26 años entró al establecimiento comercial con unas bridas y unos guantes para no dejar huellas durante su acción delictiva. También portaba una pistola simulada de aire comprimido.

El dueño activó la alarma y salió por detrás

Con ella en mano, amenazó a la dependienta que en esos momentos estaba trabajando allí para que le fuese entregando todo tipo de artículos, sobre todo de oro: anillos, pendientes, pulseras...

Mientras el atracador metía en su mochila esas joyas para después darse a la fuga, no se percataba de que el propietario igualmente se encontraba en el local, de considerable tamaño.

Fue él quien, previendo las intenciones del individuo al atravesar la puerta de su negocio, logró activar la alarma y salió por una puerta trasera para pedir ayuda de inmediato.

Una patrulla policial que en esos instantes circulaba por la zona fue avisada y los agentes acudieron a resolver la situación rápidamente. Cuando llegaron, vieron que el sospechoso iba a maniatar a la empleada.

Pretendía huir con su botín, pero fue interceptado y arrestado in situ sin que se produjesen males mayores. El dueño pudo recuperar sin demora lo que iba a robar el joven.