El hermano de la mujer degollada asegura que a él también lo había amenazado

El acusado del doble crimen de Xilxes: pidió ayuda a una vecina haciendo signos de degollamiento

Compartir







Degolladas en su propia casa y una cuartada desmontada. María José tenía 47 años y su hija Noemí, 12. El presunto autor, padre y exmarido de las víctimas, supuestamente intentó librarse del crimen con un selfie con su cara tapada y los cadáveres, una foto que se envió desde el móvil de la mujer a varios contactos, entre ellos el principal sospechoso.

Él asegura que cuando recibe la foto está en Valencia y que fue a la casa, rompió la puerta y se encontró los cuerpos. Pero, a pesar de dar esta versión a los agentes, fue detenido por saltarse la orden de alejamiento por malos tratos. Horas más tarde, la Guardia Civil confirmó que había sido detenido como sospechoso del doble asesinato. La principal hipótesis es que las víctimas llevaban varios días muertas cuando se envió ese mensaje, si eso se confirma, la versión del padre quedaría totalmente desacreditada y no tendría cuartada.

'El tiempo justo' ha podido hablar con Vicente, hermano de la mujer, quien explica cómo se enteró de lo sucedido: “Me llamó y me pilló descansando, y como no había muy buena relación con él, pues no le presté mucha atención. Pero luego me llamó un amigo preguntándome si me había enterado”.

Vicente, hermano de la víctima: "Ha estado jugando con nosotros"

Vicente sospecha que la llamada era para formarse su coartada: “Ha estado jugando con nosotros, porque yo el domingo las vi y yo, a partir de ahí, no sé”.

Además explica que él no sabía que había una denuncia por malos tratos: “Había una denuncia de malos tratos, pero yo no me enteré porque había malos rollos familiares. Entonces yo vivía un poco más separado de ellos, porque teníamos jaleo con las herencias. Pero cuando saltó la alarma del VioGén sí que fui a hablar con ella”.

Por último, comenta que a él también lo había amenazado: “A mí también me había amenazado. Cada vez que discutías con él, siempre te hacía el gesto de cortar el cuello, era el gesto más fácil que tenía”.