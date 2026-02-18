El actor y activista medioambiental reafirmará su compromiso con el árbol en una simbólica ceremonia en la capital

El aplaudido discurso de Joaquín Prat sobre el gasto en 'merchandising' de la DGT: "Es de traca"

Compartir







Richard Torres se hizo viral en el año 2022 cuando se casó con el árbol más antiguo del Parque de El Retiro de Madrid. Contrajo matrimonio con el ser vivo en una ceremonia donde había todos los elementos que encontramos en cualquier boda: ramos de flores, ofrendas, lecturas de votos...

Ahora, Torres volverá en marzo a la capital para reafirmar su compromiso con el mismo árbol tras más ceremonias por distintos países. No es la primera vez que este actor y activista medioambiental peruano realiza este acto de "amor" y también de protesta. También lo ha hecho por otros países como Colombia o México. Según cuenta, muchos le dice que está "loco" pero su compromiso con el medioambiente es real.

La reivindiación de Richard Torres

"Tengo una causa que defiende la naturaleza. Los animales están destrozando el pulmón de la tierra", comparte en conexión por videollamada desde el Amazonas. Torres detalla que "el primer alimento del ser humano es el oxígeno", algo que se consigue gracias a los árboles. "Lo mío no es sexual, no es depravicón. Lo mío es un acto de absoluta gratitud, amor y respeto, como lo hacían mis antepasados", relata en 'El tiempo justo'.

Richard Torres también ha querido alzar su voz en directo en contra de la tala de árboles y del descuidado medioambiental. "Les voy a dar la premisa para volver a casarme con un árbol y pedir a las autoridades españolas que se pongan a reforestar y a trabajar con la naturaleza. Hay muchos incedios forestales, los árboles se tienen que proteger", lanza.

El activista tiene claro que ya no volverá a contraer matrimonio nunca más con seres humanos, e insiste en que todo se basa en una "conexión espiritual magistral".