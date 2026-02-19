telecinco.es 19 FEB 2026 - 12:23h.

La víctima explica todo lo que le ocurrió durante los cuatro años de calvario

Junqueras, contundente tras la denuncia al DAO por presunta agresión sexual: ''Si el ministro lo sabía, tiene que dimitir''

Después de la dimisión del DAO tras haber sido denunciado por presuntamente agredir sexualmente a una subordinada, 'El programa de Ana Rosa' ha entrevistado en exclusiva a una policía nacional que denuncia haber sido víctima de acoso en su trabajo.

La víctima explica que pidió en reiteradas ocasiones ayuda a su propio cuerpo, pero que finalmente tuvo que acudir a la vía judicial y afirma que el ministro Marlaska nunca la protegió.

''Es una historia muy larga, de cuatro años. Nos íbamos a Fuerteventura y bueno, pues yo pedí destino, ahí empezó pues la pesadilla. Como era oficial, era la responsable de la oficina. Para la justicia no fue acoso, sino fue un conflicto laboral con mi inferior jerárquico, que era un policía'', comienza contando.

Explica lo complicado que se volvió todo: ''Es que es muy, muy difícil porque es el día a día en el que ves que al final lo que quieren es que te marches. Me habían dicho: Mira, no vayas a denunciar porque no te van a hacer caso, porque régimen disciplinario está protegiendo a estas personas''.

''Yo lo mandé a Madrid para que no llegara a ellos. Cuando llegó a Madrid dijeron, esto es de Fuerteventura, provincia Las Palmas. Iban agotando todos los plazos. Yo creo que esperando que yo me de alguna manera me aburriera. Me costó mucho encontrar abogado porque los abogados tenían miedo a las represalias. Agoté todas las vías y al final solo me quedó denunciar'', añade la víctima.

Además, denuncia que nadie la ayudó ni le hizo caso: ''Solicité protección policial ante posibles represalias. No me ayudaron en ningún sentido. Ponemos la demanda enseguida, me la admiten, enseguida empezó a fluir todo, pues se gana toda la demanda. Hay una sentencia donde condenan al policía, condenan al inspector y condenan a la policía nacional''.

Y denuncia la desprotección por parte del ministro Marlaska: ''Mi sentencia condena a la policía nacional por no haberme protegido. Ahí que depuren responsabilidades. No puede dimitir la policía, ¿no? Yo no digo que dimita él, lo está diciendo él''.