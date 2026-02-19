Oriol Junqueras se pronuncia sobre la supuesta agresión sexual de el DAO a una subordinada

Oriol Junqueras ha visitado 'El programa de Ana Rosa' y se ha pronunciado sobre el polémico tema que ha hecho saltar todas las alarmas: la dimisión de el DAO tras ser denunciado por presunta agresión sexual a una subordinada.

El político se ha pronunciado de manera muy contundente sobre lo ocurrido tras ser preguntado por la presentadora: ''Si el ministro lo sabía, tiene que dimitir, seguro, y si no lo sabía, pues tiene que tomar decisiones para cesar a todo aquel que pudiese haberlo sabido y que no hizo nada''.

''En este mundo hay muchas cosas que pasan y nadie se entera. Es decir, hay un presidente del gobierno al que le investigan y nunca sabe nada hasta que se encuentra un pastel inmenso'', y habla sobre su apoyo a Sánchez: ''Apoyamos a todo lo que sea bueno para la sociedad y estamos convencidos que es mejor un gobierno con el PSOE que un gobierno con el PP y vox''.

Por otro lado, Ana Rosa Quintana hace referencia a su moralidad: ''Es evidente que nosotros condenamos absolutamente todo este tipo de comportamientos que creemos que afortunadamente a nosotros estas cosas no nos pasan y espero que no nos pasen nunca''.

''Afortunadamente, no hemos tenido nunca ningún caso de corrupción. Y esto en un partido que tiene 100 años de historia, pues tiene un cierto mérito viendo todo lo que pasa alrededor. Estamos convencidos que la corrupción en los partidos políticos españoles es sistémica, porque es que les pasa cada vez lo mismo'', añade el político.