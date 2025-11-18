Celia Molina 18 NOV 2025 - 10:26h.

La pequeña, de 12 años, continúa luchando contra el sarcoma de Ewing y ahora va a ser operada de su pie derecho

María, la niña que levantó la Eurocopa, continúa su lucha contra el sarcoma de Ewing: "Tengo las plaquetas bajas"

Cuando tenía once años, María Caamaño Múñez cumplió uno de los sueños de su vida. Ella fue la niña que apareció en el escenario junto a todos los jugadores de la Selección Española de fútbol para levantar la Eurocopa que nuestro país ganó en el verano de 2024. Desde pequeña, María es una gran aficionada a este deporte y, para ella, estar junto a Lamine Yamal - el mejor goleador de aquel campeonato - y el resto del equipo fue una experiencia única, que siempre recordará.

La anécdota le dio una gran notoriedad en las redes sociales, donde esta salamanquesa habla habitualmente sobre la evolución de su enfermedad, el sarcoma de Ewing. Un agresivo cáncer que afecta a la población más joven y que los usuarios de Instagram conocen bien gracias a la historia de superación de Elena Huelva, la sevillana que dio visibilidad a esta patología y que murió, rodeada del amor de su familia, en enero del año 2023.

"No os voy a mentir, estoy un poco nerviosa"

En una de sus últimas actualizaciones, María confirmó una serie de malas noticias, pues, al comunicar los resultados de sus últimas pruebas, aseguró que el "Ewing no le daba tregua". Desde entonces, ha estado sometida a controles, en los que los médicos controlan el nivel de sus plaquetas para ver si puede continuar o no con su medicación. Y, aunque siempre aparece en las fotos con una gran (y bonita) sonrisa en la cara, ahora, le ha contado a su "afición" que ha tenido que ser ingresada de nuevo en el hospital de Salamanca para someterse a una operación:

"Hola afición. ¿Os acordáis de aquella cosita que tenía pendiente contaros? Pues hoy, después de mucho tiempo, vuelvo a ingresar en el hospital de Salamanca. Mañana me van a operar para intentar que mi pie derecho funcione un poquito mejor. No os voy a mentir… estoy un poco nerviosa, pero también con muchas ganas. Estaré por aquí unos cuantos días, y os iré contando cómo va todo. Gracias de corazón por vuestros mensajes de apoyo y por animarme siempre. Vuestra energía me da mucha fuerza. Que tengáis una bonita semana y seguir sonriendo. Os quiero", ha escrito en su muro la pequeña.

Como siempre, sus palabras han generado una oleada de cariño, recibiendo cientos de mensajes de apoyo en los que personajes como Paula Echevarría y otras niñas conocidas en las redes por dar visibilidad a las enfermedades raras, como Claudia o Elenita, le mandan todo el ánimo posible. "Todos los besos del mundo, cariño", le ha dicho la famosa actriz de 'Velvet', a la espera de que la propia María vaya contando el resultado de su intervención.

La influencer tendrá que recuperarse para una cita que le hace "mucha ilusión" y que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre, día en el que su asociación, 'Por la sonrisa de María', celebrará una gala benéfica que así ha sido anunciada: "Un evento en el que celebraremos el primer año de la asociación y reconoceremos la labor de tantos que nos habéis ayudado durante esta primera etapa. Seguro que todos los agradecimientos se quedan cortos, pero gracias... ¡Y que gracias a todos, en pocos meses, daremos el paso a Fundación! Con vuestra ayuda, seguimos construyendo esperanza y mejorando la vida de muchas personas", dice la invitación oficial.