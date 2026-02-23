Leaf, una therian que se siente gata: "Siempre supe que había algo diferente en mí"

¿Tu hijo se identifica como un animal? Por qué ser 'therian' no es un trastorno sino un juego de identidad

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Leaf, una therian que se siente gata

El fenómeno therian ha llegado con fuerza a nuestro país. Durante los últimos meses es común ver en TikTok, Instagram y YouTube a jóvenes que aseguran identificarse con animales no humanos.

Los therians son personas que se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal no humano. Se trata de un fenómeno social y cultural que no implica una transformación física ni la creencia de poseer un cuerpo distinto, sino una vivencia interna de identidad.

Este fin de semana, en Barcelona, se ha celebrado un encuentro de therians donde ha habido intercambio de golpes entre asistentes que iban con indumentaria animal y que estaban rodeados por la multitud. El paseo Lluís Companys se llenaba de curiosos, y lo que era un encuentro de este movimiento se ha convertido en un enfrentamiento con algunos jóvenes que se burlan de ellos.

Leaf, una therian que se siente gata: "Siempre he convivido con gatos y siempre sentí que eran de mi familia"

Este lunes, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Leaf, una therian que se siente gata y que nos ha contado cómo es su día a día y en qué momento comenzó a identificarse con un animal: "Siempre lo he sabido, pero hasta hace cuatro años no le supe poner nombre. No sabría explicar cómo lo sé, solo que había algo diferente en mí que me hace ser gata", ha comenzado.

"Siempre he convivido con gatos y siempre sentí que eran de mi familia", ha añadido. Sobre la máscara, nos ha explicado que "es un accesorio" y que se lo ponen para los vídeos : "piensan que siempre vamos con la máscara pero no es así".

Además, nos ha contado cómo se lo tomó su familia: "Lo expliqué son problemas y a mi padre no le molesta ni significó ningún conflicto entre nosotros. Me acepta", ha añadido.