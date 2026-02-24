Las lluvias de este invierno, que han dejado los campos de Lanzarote cubiertos de vegetación, propician unas condiciones adecuadas para la alimentación de estas langostas

Alerta por la presencia temprana de las orugas procesionarias: por qué han iniciado su traslado antes de tiempo

Compartir







Este martes han aparecido en varios puntos de Lanzarote cientos de ejemplares de langosta africana que han llegado a la isla con el aire del Sahara cargado de polvo que estos días envuelve Canarias, lo que ha puesto en guardia a los servicios de medioambiente, por si llegara afectar a los cultivos.

En Arrecife se han observado ejemplares aislados de gran tamaño, mientras que en un vídeo difundido por el Consorcio Insular de Emergencias se aprecia un gran enjambre de cientos de estos insectos en la carretera que una la Caleta de Famara con la playa de San Juan, en el municipio de Teguise.

Esta misma semana, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) había advertido de la migración de grandes grupos de langostas entre Mauritania y Marruecos.

"La plaga migratoria más destructiva del mundo"

La FAO considera la langosta del desierto como "la plaga migratoria más destructiva del mundo". En los últimos días, medios locales y redes sociales han publicado varios videos que muestran grandes concentraciones y movimientos de langostas, incluso en entornos urbanos, en El Aaiún, Dajla y Bojador (Sáhara Occidental) y en Tan-Tan (sur de Marruecos).

PUEDE INTERESARTE Qué significa que aparezcan cucarachas en tu casa: por dónde entran y cómo evitar una plaga

Las lluvias de este invierno, que han dejado los campos de Lanzarote cubiertos de vegetación, propician unas condiciones adecuadas para la alimentación de estas langostas, que podrían convertirse, en caso de que aumente su número, en una amenaza para los cultivos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En noviembre de 2004 Lanzarote ya vivió una invasión de langostas africanas. En aquella ocasión, llegaron hasta dos millones de ejemplares, principalmente a los municipios de Yaiza y Haría, que tardaron varios días en desaparecer.

El Cabildo ha movilizado a sus servicios de medioambiente

El Gobierno de Canarias decretó entonces la existencia de una plaga. El Cabildo de Lanzarote ya ha movilizado a sus servicios de medioambiente, que estarán vigilantes las próximas 48 horas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Los próximos dos días van a ser claves. Si se trata de ejemplares adultos que han llegado agotados, morirán y no pasará nada. Si vemos cópulas, eso significaría que se están reproduciendo. Lo tendríamos que ver entre esta tarde y mañana", detalla el jefe de Medio Ambiente del Cabildo, Francisco Fabelo.

Esa segunda posibilidad preocupa, porque los individuos juveniles son los más voraces y, si se desplazan hacia el interior de la isla, podrían causar cuantiosos daños en los viñedos. No obstante, Fabelo cree que lo más probable es que eso no ocurra y que el enjambre detectado esta tarde esté aislado en un punto concreto de la isla y desaparezca en dos o tres días.

"Esto ya lo vivimos en 2004 y a finales de los ochenta hubo otro episodio parecido. En ambas ocasiones fue muy llamativo, con ejemplares por todas las carreteras pero no causaron daños en el interior", ha añadido.