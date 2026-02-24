Madre del bebé presuntamente agredido en una guardería de Sevilla: "Hay heridas físicas y psicológicas"

Los padres del menor denuncian que sufrió diversos "golpes" que habrían causado en el mismo "graves heridas" en la cabeza

Unos padres denuncian a la trabajadora de una guardería por "golpes" y "graves heridas" a su bebé de nueve meses en Sevilla

Los padres de un bebé de nueve meses han denunciado que una trabajadora de la escuela infantil a la que su hijo acudía en Sevilla, habría "golpeado" al menor, causándole "graves heridas" en la cabeza principalmente.

Aunque los los padres percibieron de manera algo más notable los que estaba sucediendo en enero de 2024, llevaban "varias semanas" observando en el menor "arañazos" y otros signos, incluso un "estado de ánimo más apagado".

La pareja ha iniciado un proceso contra el centro, al tiempo que reclaman 60.751,71 euros a la misma "por los daños sufridos". Por su parte, este centro educativo desmiente la versión de los padres y cuentan que lo que le pasó fue que se cayó de la silla.

Madre del bebé presuntamente agredido en una guardería de Sevilla: "Mi hijo está mejor"

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Sonia, madre de este bebé, que nos ha encontrado cómo se encuentra su hijo y en qué punto se encuentra el proceso contra la guardería.

"No es que nosotros pidamos este dinero, es que hay un informe pericial de daños y esto es la peritación. Hay heridas físicas y psicológicas", ha comenzado aclarando la madre.

"La directora me dice que se ha caído, pero es evidente que no. Ahí no se aprecia la inflamación tan grande que tenían y en el hospital nos dicen que no se ha podido caer porque sería una herida localizada. A día de hoy, después de dos años, todavía no conocemos la verdad", ha continuado explicándonos.

Sobre si podría haber más caso como el de su hijo, Sonia nos ha respondido: "Esto es un pueblo pequeño. Yo he intentado hablar con algunas familias, pero como yo no coincidía mucho con las otras mamis, casi no sé quiénes eran ni los compañeros de mis hijos. Nadie me ha podido decir que sospechen de alguien".

"Mi hijo está mejor", ha celebrado la madre de este bebé junsto antes de terminar la entrevista con Ana Terradillos.