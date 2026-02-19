Politólogo, sobre la petición de Rufián de una lista única de izquierdas: ''Es una propuesta utópica''

Javier Sánchez entra en directo en el programa para explicar la propuesta del político

Rufián pide orden y generosidad a la izquierda para lograr la unidad electoral: "Qué sentido tienen 14 izquierdas"

Gabriel Rufián ha reclamado a la izquierda "orden, eficacia y método", además de ''generosidad'' para lograr tanto unidad como una lista única de izquierdas y así vencer a Vox: "Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentamos por el mismo sitio", recalcaba.

Tras su discurso, 'La mirada crítica' ha entrevistado en directo a Javier Sánchez, politólogo que explica en el programa la petición del político y el posible recorrido que podría tener en un futuro.

El politólogo no cree que sea posible: ''En política no siempre 2 + 2 son cuatro. Yo creo que la propuesta de Rufián es muy utópica. Creo que es más propia de un sistema presidencialista que de un sistema parlamentario como es el español. Creo que es muy difícil de llevar a cabo tal y como lo presentó ayer''.

''Además sería muy ventajoso para los partidos nacionalistas y para el Partido Socialista, pero claramente perjudicaría a los partidos de izquierda nacional y a votantes, muchos votantes que a lo mejor son de Barcelona, se consideran de izquierdas o son del País Vasco y son de izquierdas. Pero no quieren votar a un partido nacionalista, es gente que quiere votar a su partido de izquierda nacional como han votado siempre'', añade.

Por otro lado, lanza una pregunta al respecto: ''En caso de que se llevara a cabo esta alianza y se presentaran en listas de Barcelona o de Madrid, ¿cómo explicas esto a un votante de Extremadura o de Andalucía o de Castilla-La Mancha? Creo que tiene muchas fisuras en cuanto a discurso y en cuanto a temas ideológicos''.