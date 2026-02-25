Alfredo Arrién, abogado de la nueva denunciante de Íñigo Errejón, ha estado en directo en 'Vamos a ver'

Alfredo Arrién, sobre la nueva denunciante de Íñigo Errejón: “Ella me reitera que nunca le pidió disculpas, solo se echó a dormir”

Una segunda mujer ha denunciado haber sido víctima de varios episodios de agresión sexual presuntamente cometidos por Íñigo Errejón el pasado 16 de octubre de 2021, apenas unos días después de la presunta agresión del mismo tipo denunciada por la actriz Elisa Mouliaá.

El letrado Alfredo Arrién, abogado de la presunta víctima, ha explicado en el programa 'Vamos a ver' que los presuntos hechos se habrían producido en octubre de 2021 “en el marco de una relación de amantes o semipareja”. Según el relato de la mujer, ambos se conocieron a través de redes sociales e iniciaron posteriormente una relación sentimental en la que ella desarrolló una fuerte dependencia emocional.

Durante ese periodo se habrían producido dos episodios distintos de agresión sexual. El primero, al regresar de una fiesta hacia el domicilio de Errejón, y el segundo, ya en la vivienda. Tras estos episodios, la denunciante volvió a ver al político en una ocasión más, debido, según sostiene, al vínculo de dependencia que mantenía. Sin embargo, al ver que persistía en un comportamiento que califica como controlador, decidió no romper definitivamente la relación. Posteriormente comenzó a sufrir ataques de ansiedad y tuvo que iniciar tratamiento psicológico, según su abogado, que también ejerce la defensa de Elisa Mouliaá y ha solicitado que la nueva denunciante sea considerada testigo protegido por miedo al denunciado.

La denuncia se presentó después de que Elisa Mouliaá animara públicamente en redes sociales a otras posibles víctimas a dar el paso y acudir a la Justicia.