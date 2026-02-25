Exclusiva | Así es el 'caserío de los poderosos', el lugar elegido para las reuniones del DAO

'Vamos a ver' ha aportado nuevos datos en exclusiva sobre el denominado como 'caserío de los poderosos'

Habla el abogado de la víctima del DAO: "Nos están llegando más testimonios de mujeres policía que habrían sufrido abusos"

Compartir







Jorge Piedrafita, abogado de la víctima del ex DAO, destapaba durante su entrevista en 'Vamos a ver' la que se ha denominado como 'el caserío de los poderosos' y que sería el lugar elegido en el País Vasco por el que fuera la mano derecha de Grande-Marlaska para reunirse con otros hombres influyentes lejos de las miradas indiscretas.

El abogado ya habría recibido pruebas aportadas por la segunda víctima del ex DAO. Se trataría de una fotografía en la que aparecen dos personas entrando en este caserío oculto.

'El caserío de los poderosos' se encuentra en el País Vasco

En las imágenes aparecerían dos de los hombres que, según la denunciante, solían acudir a las reuniones del ex DAO en 'el caserío de los poderosos'. La mujer que denuncia vivía al lado de esta casa y, según su relato, a ellos les molestaba su presencia.

Según la denunciante, no querían que ella viera nada de lo que pasaba allí ni quién acudía a estos encuentros y asegura que fue coaccionada. Mientras tanto, el ex DAO sigue guardando silencio.