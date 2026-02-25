Elisa Mouliaá se pronuncia tras la nueva denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual
Elisa Mouliaá espera que haya más denuncias contra Iñigo Errejón.
Elisa Mouliaá mantiene su acusación contra Íñigo Errejón y asegura que irá "hasta el final": "Me parece injusto todo lo que está pasando"
Todas las miradas están puestas en Elisa Mouliaá después de que una segunda mujer -cuya identidad no ha trascendido al solicitar la condición de testigo protegido por tratarse de una actriz conocida y con gran proyección en nuestro país- haya presentado una denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual, en la que relata cómo el expolítico la habría supuestamente violado en su propio domicilio en octubre de 2021, días después de los hechos denunciados por la protagonista de 'Águila roja'.
Un paso al frente de una nueva víctima del exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados -algo que la artista pidió públicamente en varias ocasiones, reconociendo que se sentía "abandonada" por otras mujeres a las que Errejón habría agredido sexualmente y con las que ella habría hablado tras denunciarle- sobre el que Elisa se ha mostrado cauta "por respeto" a la denunciante.
"La conozco, se abrió a mí el 17 de febrero y estoy tremendamente agradecida, pero es que no quiero hablar de más por respeto a esta chica. O sea, que ella ya se tiene que personar en el juzgado, declarar y contar todos los detalles" ha expresado emocionada, insistiendo en que "estoy súper agradecida con que haya tenido el coraje y la valentía de por fin dar el paso, pero es que no quiero entrar más en detalles".
Confirmando que ha leído la denuncia de esta nueva víctima, la actriz ha apuntado que "el modus operandi" de Errejón "siempre ha sido tener una pareja de cara a la galería y luego tener 800.000 amantes a las que maltrataba, humillaba y despreciaba, utilizando técnicas de psicopatía como el gaslighting o el reforzo intermitente".
Como ha aclarado, de la pareja de la que habla la denunciante no es ella: "Yo no soy, yo solo le vi esa noche. A pesar de que sí que hablábamos por Telegram y todo esto, yo le vi ese día, solo fue un día y ya está. Con ella creo que fueron un poquito más encuentros, pero creo tres o cuatro".
Su reacción cuando se enteró de esta nueva denuncia, "di gracias a Dios porque efectivamente rogué ese día que por favor se personaran de forma anónima y esta chica pues tuvo la valentía de hacerlo, pero claro ahora pues con todo esto, yo no sé, es que es muy difícil, que se remueven muchas cosas, te entran ganas de retirarte...".
Ahora, como confiesa, "me alegro mucho de haber continuado, sí, sí, y voy a ir hasta el final porque lo que ha pasado con la fiscalía no tiene nombre, se han saltado su propia doctrina del Tribunal Supremo sobre el consentimiento y bueno, han tomado por cierta la declaración de una persona que no ha presentado pruebas y yo he presentado muchísimas pruebas de que no hubo consentimiento".
Sobre si cree que tras esta segunda denuncia podrían salir más presuntas víctimas de Errejón, Elisa ha comentado que "ojalá que sí, y además sabiendo que siendo anónimas no van a tener peligro". "Ojalá, ojalá que se presenten más y que lo hagan de forma anónima, porque yo creo que es la manera, porque lo haces de cara y te mutilan, como me ha pasado a mí" ha expresado emocionada, asegurando que gracias a esta nueva víctima "hemos callado muchas bocas. Que se lean su denuncia y vean el patrón, que hay un patrón muy claro".
"Lo mío fue el 8 de octubre y lo suyo fue el 16. Así que muy duro y nada, ojalá este tipo de personas acaben en la cárcel porque son un peligro para la sociedad, son psicopatas" ha sentenciado en refrencia a Errejón, admitiendo que aunque está "muy cansada con el tema, doy gracias de verdad a Dios por darnos las fuerzas a todas para seguir".