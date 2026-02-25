Pastillas para aumentar el pecho sin cirugía: ¿Remedio o timo?

'La mirada crítica' ha consultado la eficacia de estas 'pastillas milagro' con Guillermo Martín, farmacéutico divulgador,

¿Remedio o timo? Llegan las pastillas para aumentar el pecho sin cirugía. Unas cápsulas que prometen resultados naturales por poco más de treinta euros.

'La mirada crítica' ha consultado la eficacia de estas 'pastillas milagro' con Guillermo Martín, farmacéutico divulgador, que ha puesto en duda sus resultados: "Solemos recomendar que se desconfíe de aquellos suplemento o tratamientos que dicen conseguir los tratamientos que a día de hoy solamente se pueden conseguir con una cirugía estética", ha explicado.

Guillermo Martín, farmacéutico divulgador, sobre las pastillas que prometen aumentar el pecho: "No suelen tener efectos secundarios, pero tampoco primarios"

Sobre si este tratamiento puede tener efectos nocivos para la salud, ha respondido: "Las cantidades y las dosis que llevan estos productos suelen ser innecesarias y suelen tener algún principio activo mínimo hormonal. No suelen tener efectos secundarios, pero tampoco primarios", ha respondido.

Además, también ha desmentido la eficacia de mitos como que comer miga de pan o almendras hace que te aumente el pecho.