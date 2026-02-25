Polémica con el Bono Cultural: un grupo de jóvenes lo usa para pagar la entrada y las copas en una discoteca

El Bono Cultural es otorgado por el Gobierno a jóvenes a partir de los 18 años

Bono Cultural Joven: ¿Quién tiene derecho, cuándo se puede pedir y qué se puede pagar?

Un vídeo en subido en redes sociales ha hecho que se avive la polémica sobre el uso que los jóvenes pueden darle al Bono Cultural de 400 euros que el Gobierno otorga a los jóvenes a partir de los 18 años.

Este dinero debería estar destinado a adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales, por lo que ha sorprendido ver cómo un grupo de jóvenes intenta usarlo para entrar a una discoteca de Madrid y pagar copas.

El Gobierno de España ha advertido: quien use esos 400 euros de forma fraudulenta, tendrá que devolver el dinero a la Administración y las empresas serán penalizadas

La indignación es tan grande que el Gobierno de España ha advertido: quien use esos 400 euros de forma fraudulenta, tendrá que devolver el dinero a la Administración y las empresas serán penalizadas.

"Quieren pagar cada botella con un bono cultural. ¿Es un pago único? ¿Eso está permitido?", le pregunta uno de sus ayudantes antes de aceptar las tarjetas.

"Sí, es una movida que te cagas. Ahora te lo enseño, es fácil", responde el responsable. "La gente no sabe que también se puede gastar en ocio, como salir de fiesta. Si tienes una discoteca, sabes que puedes coger el Bono Cultural Joven", continua asegura en otra parte del vídeo.

Los jóvenes que quieren acceder con esta tarjeta al interior de esta discoteca son seis y confirman que tienen más de "150 euros".