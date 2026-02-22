El motivo principal de esta movilización es la incertidumbre por el retraso en la revalorización de pensiones para 2026

Confederación de mayores denuncia el "olvido de los pensionistas" en la nueva deducción fiscal en el IRPF

Los jubilados y pensionistas salen a las calles de Madrid para exigir la subida de las pensiones públicas para 2026. El recorrido de la manifestación discurre entre la plaza de Antón Martín y la Puerta del Sol. Según critica Coorpen Madrid-Coespe, lo hacen "después del anterior rechazo por la oposición de la derecha y derecha extrema en el Congreso, PP, VOX Junts, y UPN".

Las manifestaciones durarán tres días seguidos y se efectuarán en distintas ciudades de España. El motivo principal de esta movilización es la incertidumbre por el retraso en la revalorización de pensiones para 2026, que todavía está pendiente de ser validada por el Congreso de los Diputados, según informa '65Ymas.com'.

Aseguran que sus pagas "se están usando como moneda de cambio"

Pero también recoge el hartazgo de los más de 10 millones de pensionistas que ven por segundo año cómo sus pagas "se están usando como moneda de cambio de las luchas partidistas". Así, reclaman al Parlamento, Gobierno y partidos políticos que aprueben de inmediato la subida de pensiones y piden que no se vuelvan a a repetir situaciones como la actual, un impasse marcado por el reciente rechazo del Parlamento al decreto ómnibus del Gobierno.

La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones señala que detrás de todas las reivindicaciones de los pensionistas hay un fondo común: la exigencia a los políticos de que garanticen unas "pensiones públicas, dignas y suficientes, tanto para las personas pensionistas de hoy como para las generaciones futuras".

El escudo social, otra de las reivindicaciones

Lon pensionistas tachan de inaceptable que el sistema de revalorización según el IPC, recogido en la Ley 21/2021, "no tenga suficientes garantías para que la revalorización de las pensiones no dependa de la coyuntura económica y social y pueda ser utilizada como elemento de disputa política". Y reclaman "justicia social y cumplimiento de los compromisos con las personas mayores".

Otra de las reivindicaciones es que se apruebe en el Parlamento el denominado escudo social, y avisan que "miles de familias y personas en situación de precariedad y vulnerabilidad pueden verse sumidas en el empeoramiento de sus vidas, cortárseles los suministros básicos, agua, luz, gas, bono eléctrico, etc.".

Piden una solución urgente e insisten en "blindar la subida anual de pensiones en función del IPC, que esta se realice de manera automática, porque no podemos depender de una votación anual".

Las manifestaciones comenzaron ayer y finalizarán el próximo lunes: