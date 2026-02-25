Ana Carrillo 25 FEB 2026 - 14:34h.

Carmen Borrego ha aclarado en qué punto está la firma del divorcio de Paola Olmedo y José María Almoguera y Patricia Pardo le ha dado un consejo

Carmen Borrego ha regresado a 'Vamos a ver' tras su paso por la cuarta edición de 'GH DÚO', que decidió abandonar en su segunda semana. La hermana de Terelu Campos se ha mostrado muy contenta por su regreso al programa y se ha pronunciado sobre la situación de su hijo, José María Almoguera, con Paola Olmedo, con la que protagonizó un cara a cara la semana pasada en '¡De viernes!'.

El exconcursante de 'GH DÚO' y la futura participante de 'Supervivientes 2026' dieron en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona sus respectivas razones de por qué no han conseguido llegar a un acuerdo para firmar el divorcio dos años después de su separación. También llamaron la atención unas declaraciones de Paola, que aseguró que no era cierto que Carmen Borrego se hubiera metido en su relación como dijo el primo de Alejandra Rubio en la entrevista que dieron tras su separación.

"Si no me he metido en el matrimonio, menos me voy a meter en el divorcio", ha comentado la hermana de Terelu Campos, que también ha querido puntualizar que no tiene "ningún problema" en que la madre de su nieto sea mediática, que tiene una relación cordial con ella y que, incluso, le ha deseado suerte para su aventura en 'Supervivientes': "No he tenido nunca una mala relación con Paola, pero espero que no le haga daño a mi hijo porque entonces sí que me tendré que posicionar al lado de mi hijo".

También ha querido dejar claro es que no quiere "como abuela" que se llegue a "un divorcio contencioso": "Porque ahí el único perjudicado sería mi nieto". Y ha sido entonces cuando Patricia Pardo le ha dado un consejo: "Mira, no te has metido en el matrimonio, pero igual deberías meterte en esto porque me pareces muy sensata con lo que estás diciendo".