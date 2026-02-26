Los expertos vuelven a insistir en que los los incendios se han de apagar en invierno y piden una mejor gestión forestal

Más de 350.000 hectáreas arrasadas en 2025, y con el monte lleno de “gasolina”: España se asoma a otro verano de grandes incendios

Los expertos siempre insisten en que los incendios se apagan en invierno y, este año, además, habrá que redoblar esfuerzos porque las últimas lluvias han multiplicado la vegetación y eso es combustible para el fuego.

Alfredo González, ganadero de Villamanín, en León, mira con preocupación la situación de abandono de los montes. "Esto es gasolina, combustible para el fuego. Lo veo todo muy abandonado", explica a Informativos Telecinco.

Hay demasiado masa vegetal acumulada y no se hace nada ahora, se convertirá en un polvorín para los incendios como ocurrió el verano pasado con más de 350.000 hectáreas quemadas, 2.599 fuegos y ocho fallecidos.

Reclaman un cambio en la gestión forestal

"Llega un incendio, cuatro o cinco helicópteros, una millonada. Pero si eso se emplea en limpiar el monte se evitarían los incendios", cuenta Alfredo. En los meses fríos es cuando se apagan los incendios, pero después de este invierno especialmente húmedo.

"Justo antes de primavera, unas lluvias, las semillas en el suelo preparadas", cuenta Juan José Gutiérrez, ingeniero superior de montes. También se suma la espiral de borrascas. "Ha caído muchísima masa vegetal que se va a secar. Hay que trazarlo, desramarlo y retirar la parte de madera. Todo esto son pastillas de encender dentro de unos meses", advierte el ingeniero.

Hay mucho monte que limpiar para llegar a tiempo este verano. En los pueblos de Cantabria hay una voz unánime, piden un cambio en la gestión forestal. "Que nos dejen también gestionar. Yo pido que el ganadero, el que va a recoger la leña, toda la vida se cogieron leñas del monte, toda la vida. Ahora eso está prohibido. En un pueblo no podemos hacer nada, pero aunque lo queramos los vecinos,", lamenta el alcalde Juan Carlos García, alcalde de Vega de Pas.