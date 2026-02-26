Raquel Ortega 26 FEB 2026 - 12:45h.

En ‘El programa de Ana Rosa’, la abogada de la segunda mujer que ha denunciado a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual ha detallado la situación de su clienta y las medidas que solicitarán ante el juzgado.

Carmen Costra, letrada de la denunciante, ha confirmado que ya se ha interpuesto una denuncia que deberá ser ratificada judicialmente. “Nosotros hemos interpuesto una denuncia, es cierto que tiene que ser ratificada ante el juzgado. Queremos pedir la condición de testigo protegido de la víctima”, explicó en el programa.

La abogada ha dicho que solicitarán esa medida para preservar la identidad de su clienta y evitar su exposición pública: “Se va a intentar por todos los medios que no salgan a la luz sus datos personales, porque por lo que ella quiere esta condición es porque no quiere una exposición mediática, aparte de los riesgos que pueda temer por su integridad física”.

Las primeras palabras de Íñigo Errejón

Por su parte, Íñigo Errejón ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que todo responde a un “circo mediático”. Además, ha cargado contra Mouliaá al considerar que “los fines son televisivos” y que la denuncia “forma parte de una estrategia de Mouliaá para reforzar su credibilidad debilitada”.

“Resulta contradictorio que se dedique buena parte del escrito de la denuncia a justificar el motivo por el que se debería preservar la intimidad de esta segunda denunciante, y dos horas después de presentarla el abogado, que representa también a Mouliaá, acude a un programa de televisión en ‘prime time’ para anunciarla”, ha dicho.

Costra ha reaccionado a estas palabras diciendo que Errejón “está en su derecho de defensa" y que, además, cuenta con la presunción de inocencia, correspondiendo al juzgado determinar los hechos. No obstante, ha señalado que el relato de su clienta guarda similitudes con el denunciado previamente por la actriz Elisa Mouliaá, aunque en este caso, ha precisado que incluiría penetración, lo que, de confirmarse, implicaría una mayor gravedad penal.