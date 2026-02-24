Tellado, secretario general del PP: "Son más las cosas que nos unen con Vox que las que nos separan"

Las líneas rojas de Feijóo para pactar con Vox

'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a Miguel Tellado, secretario general del PP

Compartir







Tras hacerse pública la conversación que el pasado fin de semana mantuvieron Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, y Santiago Abascal, cabeza principal de Vox, 'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a Miguel Tellado, secretario general del PP.

Sobre la reunión de los dos líderes políticas, que duró aproximadamente una hora y que fue categorizada por el propio Núñez Feijóo de "productiva", Tellado ha dicho: "Ante el mandato de las urnas, tanto en Extremadura como en Aragón, donde el PP ha ganado las elecciones, se hace imprescindible que establezcamos un diálogo con la tercera fuerza política para tratar de dar estabilidad a ambas comunidades", ha comenzado.

Miguel Tellado, secretario general del PP, sobre los posibles pactos con Vox: "Exigir no es un verbo que conjugue bien en un proyecto de negociación"

Tellado ha continuado: "Creo que esta reunión ha sido fructífera para marcar un espacio de entendimiento, porque nadie entendería que no fuésemos capaces de llegar a un acuerdo para darle estabilidad a ambas Comunidades durante los próximos cuatro años".

Sobre si su partido le exige a Vox la aprobación de los presupuestos de la legislatura por adelantado, ha respondido: "Exigir no es un verbo que conjugue bien en un proyecto de negociación. Somos dos partidos distintos, con tradiciones diferentes y trayectorias diferentes que debemos de ser capaces de llegar a un acuerdo sin que ninguno de los dos partidos pierda su esencia. Algo esencial para cualquier Gobierno es tener presupuestos y ese es el objetivo principal de cualquier Gobierno que nace. Para gobernar sin presupuestos ya está el Partido Socialista".

A lo que aseguran no tener intención a renunciar en el PP es a los presupuestos: "Sin presupuestos no se puede gestionar. Nosotros hemos trasladado a Vox un documento marco sobre cuál es el marco de entendimiento que les planteamos. Nosotros tenemos con Vox muchas coincidencias y son muchas más las cosas que nos unen que las cosas que nos puedan separar. Creo que estamos abocados a entendernos", ha asegurado el secretario general del PP.

Canal de Whatsapp de Telecinco

De cara a una posible coalición nacional entre ambos partidos de cara a las próximas elecciones generales, Tellado ha dicho: "En España siempre ha habido gobiernos monocolor salvo los liderados por Pedro Sánchez y han sido malos Gobiernos para el país. Por eso creemos que un Gobierno único del PP es la mejor oferta que podemos hacer. Dicho esto, son los ciudadanos los que tienen que decidir qué modelo quieren para España. Nuestra voluntad de acuerdo con el partido de Santiago Abascal es total", ha sentenciado.