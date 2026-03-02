Geovany Campo, venezolano de 30 años, lleva desaparecido desde el lunes 23 de febrero

Una desaparición tiene en vilo a una familia en Zaragoza. Geovany Campo, de 30 años, desapareció en la madrugada del lunes 23 de febrero en Zaragoza y no ha habido ningún contacto con él desde entonces. La desaparición fue comunicada a las autoridades el miércoles 25 de febrero. Cada hora que pasa sin localizar su paradero aumenta la preocupación de quienes le conocen.

La última vez que fue visto con certeza fue en la plaza Emilio Alfaro Gracia número 5, en el entorno del Palacio de la Aljafería de Zaragoza. En ese momento llevaba pantalón vaquero, un buzo de manga larga azul oscuro y zapatos negros.

Se recomienda acudir directamente a la Policía Nacional o a la Policía Local de Zaragoza para trasladar cualquier dato que pueda ayudar a localizar a este joven. Las primeras horas en caso de desaparición son vitales por lo que la desaparicición de Geovany, ya desde hace días, se hace mas complicada cada día que pasa.