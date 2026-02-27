Gonzalo Barquilla 27 FEB 2026 - 19:10h.

Las autoridades mantienen la búsqueda del joven Airam de forma pasiva: se ha peinado la zona de costa y otros puntos de La Palma

Un buzo halla en el mar los pantalones de Airam, el joven de 20 años desaparecido en La Palma

Las autoridades españolas mantienen la búsqueda de Airam Concepción Afonso, el joven de 20 años desaparecido hace 11 días en La Palma. La Guardia Civil confirmó este jueves el hallazgo del pantalón del joven cerca de la costa del aeropuerto, en la zona de Los Cancajos, donde ya había aparecido anteriormente su mochila y donde se perdió la señal de su teléfono móvil. Este viernes, los agentes se centran en realizar nuevos rastreos para tratar de encontrar pistas sobre su paradero.

Este viernes, los agentes continúan realizando nuevos rastreos para tratar de encontrar pistas sobre su paradero, aunque las condiciones adversas del mar impiden, por el momento, la intervención de los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas). Las patrullas centran la búsqueda en la línea de costa desde tierra, según informa 'Radio Televisión Canaria'.

La familia mantiene la esperanza de que el joven regrese a casa, si bien las evidencias halladas hasta ahora apuntan a que acabó en el océano. Los responsables del operativo han señalado que todos los grupos participantes siguen atentos a cualquier indicio y que la búsqueda continúa en una fase más pasiva, en la que se analizará cualquier alerta o aviso. Los trabajos están coordinados desde el CECOPIN (Centro de Coordinación Operativa Insular) de Tenerife.

¿Dónde se ha buscado a Airam en la isla de La Palma?

Desde el CECOPIN han detallado las zonas en las que se han realizado rastreos. Durante los primeros días, los equipos peinaron toda la franja costera desde Santa Cruz de La Palma hasta la playa del Pocito.

Posteriormente, la búsqueda se amplió a zonas urbanas y, de forma progresiva, hacia el este, oeste, sur y áreas montañosas de la isla. El dispositivo ha ido reforzándose con más efectivos para llevar a cabo búsquedas específicas.

En el operativo participan tanto cuerpos de seguridad como voluntarios y personal de la Administración. Además, se han empleado drones y perros especializados en rastreo, familiarizados con el entorno forestal, urbano y costero de la isla.

El comunicado de la madre de Airam: "Confío en ti y te amo profundamente, hijo mío"

Mercedes Afonso, la madre del joven, ha publicado este viernes un mensaje en redes sociales en el que expresa que mantiene la esperanza de que su hijo regrese, pese a los indicios hallados en el mar.

"Hay dos palabras grabadas a fuego en mi corazón, confianza y esperanza. Y estas palabras no se han grabado ahora, en estos días; vienen de muy atrás y les voy a contar el porqué. Mi hijo Airam sufrió síndrome de PANDAS desde los nueve hasta los 14 años. Uno de sus síntomas más duros era un toc de limpieza y contaminación, en momentos extremos, que se prolongó hasta los 17 años. Cuando empezó con ese síndrome prácticamente no se sabía lo que era en este país, ni siquiera en el ámbito sanitario. Esta familia ha vivido en el infierno durante mucho tiempo, convirtiéndonos a todos en supervivientes", comienza el mensaje.

"Me lo decía mi amiga Elisabeth ayer: somos madres de hijos TEA, pero también somos madres de hijos que han sufrido PANDAS. Eso nos ha convertido en quienes somos, a ellos y a nosotras. Quiero agradecer inmensamente a todas las personas que lo buscan incansablemente y que nos ofrecen tanto apoyo y tanto amor. Me consta que quienes dirigen la investigación están siguiendo todas las pistas y trabajando de forma concienzuda, pero hace falta tiempo para comprobarlas. Por eso quiero transmitir un mensaje de calma: hay demasiado ruido, hay que aquietar la mente, respirar y escuchar al corazón hasta que se comprueben todas las líneas de investigación. Confío en los procesos de la vida. Confío en ti, Airam, y te amo profundamente, hijo mío", sentencia Mercedes. Todos esperan novedades del joven con un autismo de altas capacidades desaparecido el día de la celebración de la fiesta de Los Indianos.