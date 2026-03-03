‘El programa de Ana Rosa’ accede en exclusiva a la denuncia de Silvia Bronchalo a la vigilante de seguridad y habla de una agresión previa meses antes

Exclusiva | Las imágenes del enfrentamiento entre Silvia Bronchalo con la empleada que la ha denunciado

‘El programa de Ana Rosa’ ha tenido acceso a la denuncia de la vigilante de seguridad que asegura haber sido agredida por Silvia Bronchalo y ha encontrado una versión muy diferente a la mostrada ante los medios de comunicación. Además, ha podido mostrar en exclusiva la denuncia de Silvia con una versión completamente opuesta, en la que habla de agresiones previas por parte de la vigilante.

Tras analizar las denuncias de ambas mujeres implicadas en el conflicto, Alejandro Rodríguez, periodista de investigación de ‘El programa de Ana Rosa’, ha mostrado las contradicciones entre ambas y ha mostrado en exclusiva la denuncia de la madre de Daniel Sancho.

En sede policial, la denunciante (la vigilante) no hace ningún tipo de mención a los insultos ni las diferentes agresiones físicas que sí ha mostrado a los medios de comunicación. Sobre el papel solo queda reflejado el siguiente texto: “Esta mujer (Silvia) se encuentra muy agresiva y, tras una discusión entre ambas, agarra a la denunciante del pelo, produciéndose un forcejeo entre ambas y llegando a arrancarle a la diciente algún mechón de pelo”.

Añade que: “La denunciante manifiesta que no conoce a la mujer la cual le ha agredido, desconociendo si ya es residente de dicha urbanización o se está mudando a la misma”. Algo que parece sospechoso porque Silvia Bronchalo llevaba ya 21 meses viviendo en la urbanización y ella era la encargada de darle paso.

La denuncia de Silvia Bronchalo, en exclusiva

‘El programa de Ana Rosa’ también ha tenido acceso en exclusiva a la denuncia presentada por Silvia Bronchalo contra la guardia de seguridad. Una denuncia en la que se lee textualmente que la madre de Daniel Sancho recibe: “Varios golpes de porra, siendo alcanzada en la cabeza, el costado izquierdo y en el brazo izquierdo” y que la vigilante se dirige a ella en los siguientes términos: “Veta a tomar por culo puta guarra”.

Además, en la denuncia, Silvia asegura que no es la primera confrontación que “mantiene con esta vigilante, que en el mes de diciembre… es increpada a voz en grito por la vigilante, la cual le llama “GUARRA” en varias ocasiones… quedando este hecho grabado en vídeo”. Imágenes que puedes ver en el siguiente vídeo, dale al PLAY.