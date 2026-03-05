“Quiero seguir aprendiendo, trabajando y dedicándome a los pacientes”, ha concluido la doctora

La número uno del examen MIR de 2026, Bianca Ciobanu, ha salido este jueves al paso de las acusaciones que cuestionan su resultado y la señalan por supuestamente haber copiado durante la prueba. En declaraciones a la prensa, ha defendido su preparación y ha explicado que su método para afrontar el examen se basó en “estrategia y constancia”.

La polémica surgió después de conocerse que Ciobanu obtuvo 188 puntos sobre 200, una de las puntuaciones más altas registradas en los últimos años, pese a contar con una nota media de expediente de 6,75, lo que generó comentarios y sospechas en redes sociales y entre algunos aspirantes.

Ciobanu, graduada por la Universitat Rovira i Virgili (Reus, Tarragona), ante estas críticas, la joven médica ha insistido en que su resultado es fruto de meses de preparación intensiva, planificación y disciplina en el estudio, y ha lamentado que en el debate público se haya puesto en duda su esfuerzo sin pruebas. Además, ha recordado que el Ministerio de Sanidad ha confirmado que no existe ningún expediente abierto contra ella.

El examen MIR también se ha visto envuelto en polémica después de que aspirantes denunciaran irregularidades en la organización, asegurando que fue “un completo caos”, con falta de vocales, ausencia de inhibidores de frecuencia y la posibilidad de usar móviles e internet durante la prueba.

Ante estas quejas, la Asociación MIR España ha solicitado al Ministerio de Sanidad la realización de una auditoría para investigar lo que consideran una falta de medidas de seguridad en el examen de 2026.

La respuesta de Bianca Ciobanu

Ciobanu, de origen rumano, ha querido agradecer a quienes han informado “con rigor y profesionalidad durante estos días” y ha reiterado que, pese a la polémica, su objetivo sigue siendo formarse como médica y contribuir al sistema sanitario.