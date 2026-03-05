La Asamblea en Defensa de la Senda Costera (ADSC) advirtieron del peligro que implicaban estas pasarelas

Un dron subacuático para intentar localizar a la joven desaparecida tras la caída de la pasarela de Santander: “Ojalá la encuentren pronto”

Compartir







SantanderTres días después del accidente y mientras continúan los trabajos de búsqueda de la joven de 20 años de Guadalajara tras el derrumbe de la pasarela de Santander donde han fallecido cinco jóvenes, se van revelando nuevos datos sobre la dejadez y el abandono de la construcción.

Ha sido necesaria una tragedia de tal magnitud para que se ponga el foco en las estructuras que se encuentran en la zona de El Bocal que llevaban sin mantenimiento unos 9 años, desde 2017.

PUEDE INTERESARTE Los dos escenarios principales de la investigación sobre las causas de la tragedia por el derrumbe de la pasarela de El Bocal, en Santander

La concejala de Medio Ambiente de Santander, Margarita Rojo, afirmó este miércoles que el mantenimiento de la senda costera "no corresponde" al Ayuntamiento, dado que "las obras del proyecto que se comenzó a ejecutar en esa zona por parte del Ministerio de Transición Ecológica, y que posteriormente se paralizó, no están finalizadas".

Y ha añadido que "es el propio Ministerio el que reconoce que las obras no están acabadas cuando redacta un nuevo proyecto", tras la paralización de los trabajos, bajo la denominación 'Finalización de la Senda Peatonal desde el Faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar'.

PUEDE INTERESARTE La pasarela de la playa de El Bocal de Santander que se derrumbó fatalmente al paso de siete estudiantes llevaba sin mantenimiento desde 2017

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el propio proyecto de finalización, de agosto de 2016, se recoge que el objeto del proyecto es "la definición y valoración de las obras necesarias para la finalización de las paralizadas".

Fueron las protestas vecinales, constituidos en la Asamblea en Defensa de la Senda Costera (ADSC) las que paralizaron las construcciones que se pretendían llevar a cabo por motivos medioambientales y de seguridad, según recoge La Vanguardia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Desde el grupo vecinal defendían la retirada de dos pasarelas y el mirador en El Bocal a través de un documento que destacaba que las pasarelas “a través de dos grietas son inadecuadas para el tránsito peatonal”, pero nunca se llevó a cabo la retirada.

En el proyecto planteado de 2016 se contemplaba la eliminación de dos pasarelas, pero no la del accidente en el que perdieron la vida cinco jóvenes el pasado martes, que apenas se encontraba a pocos metros.

Finalmente el proyecto se detuvo y la reforma nunca llegó a realizarse, tampoco se elaboró un protocolo de mantenimiento y quedó abandonada al deterioro.

Policía investiga las causas del accidente

Después del accidente efectivos del Cuerpo encargados de la investigación -por orden judicial- realizaron un reportaje y comprobaron el estado de la estructura de madera que colapsó.

Los agentes identificaron el espacio en el que se produjo el accidente para aportar los primeros datos e informaciones a trasladar a la jueza encargada del caso, para identificar después las causas del siniestro. Y corresponde a las tres administraciones implicadas -estatal, autonómica y municipal- entregar toda la documentación requerida para determinar el momento en el que se produjeron los hechos y los antecedentes que hayan podido llevar a esa situación, así como las circunstancias de estos.

Por su parte el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha pedido no entrar en el terreno de la especulación sobre las causas de la rotura de la pasarela y ha asegurado "transparencia absoluta" a medida que se vaya teniendo información sobre los motivos.