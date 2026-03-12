Parents And Children Together (PACT), una organización benéfica británica, busca hogar para las tres niñas

La lucha de Blanca Rudilla para darles una familia a niños "que nadie quiere": "No se trata de tener un hijo porque sí"

Lily, Rose y Violet son los nombres ficticios de unas trillizas que han estado juntas desde el momento que nacieron. Las tres necesitan un hogar y desde Parents And Children Together (PACT), una organización benéfica de adopción de niños, buscan familia para las pequeñas, de tan solo 16 meses.

Sus nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de las niñas. Tal y como ha señalado la organización, Lily y Rose fueron diagnosticadas con una discapacidad visual. Violet “está bien desarrollada y alcanzando todos los hitos esperados”.

PACT cuenta que las niñas necesitan un hogar y una familia adoptiva que pueda ofrecerles estabilidad. “A pesar de sus desafíos, estas hermanas comparten un vínculo increíble y alegran a todos los que las conocen. Cada una tiene su propia personalidad y fortalezas, y prosperan gracias a la rutina y la tranquilidad”, señala la fundación.

El grupo ha descrito las personalidades de cada una de las “encantadoras” niñas. “Lily es una niña muy activa a la que le encanta jugar con sus juguetes”, dijo PACT. “Le encanta la gente y le encanta interactuar y sonreír con la gente cuando está fuera de casa”.

“Rose se despierta con una sonrisa y le encanta jugar por la mañana”, añadió el grupo. “Le encanta escuchar música y cuentos en su Tonibox”. “A Violet le encanta nadar y es muy relajada en el agua”, continúa la descripción. PACT también dijo que ofrecería apoyo y orientación a los posibles adoptantes de las trillizos, incluyendo asesoramiento continuo, recursos y servicios terapéuticos.

"Estas tres hermanas tienen una conexión tan fuerte y amorosa, y es vital que puedan permanecer juntas en una familia que las aprecie y cuide", dijo Mandy Davies, subdirectora de servicios de adopción de PACT, en un comunicado de prensa.

“Sabemos que adoptar hermanos puede ser abrumador”, añadió Davies, “pero PACT estará presente en cada paso del proceso para brindar apoyo, capacitación y orientación. Si cree que podría ofrecerles a estas niñas el hogar amoroso que merecen, por favor, contáctenos”.