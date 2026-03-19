Alertan de que la mediación obligatoria en divorcios con menores provoca retrasos y desprotección

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Abogados, procuradores y letrados de la Administración de Justicia han reclamado excluir los procesos de familia con menores —como divorcios, separaciones o nulidades— del procedimiento de mediación obligatoria a través de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MACS), al considerar que provocan desprotección y dilaciones injustificadas.

Rechazo a la mediación obligatoria en familia

En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y el Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona (ICPB) solicitan que estos procesos queden fuera de los MACS.

La ley de eficiencia de la Justicia introdujo la obligación de acudir a la mediación en el ámbito civil y mercantil antes de recurrir a los tribunales. Sin embargo, estos profesionales advierten de que en los casos de familia esta medida ha generado “escenarios de desprotección de los menores”.

Impacto en menores y personas vulnerables

Los expertos consideran que exigir un MASC previo en divorcios o separaciones con menores o personas con discapacidad contraviene el objetivo de la ley y no resulta eficaz.

Además, subrayan que estos procesos requieren igualmente la ratificación judicial de los acuerdos, por lo que no contribuyen a descongestionar los tribunales.

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También alertan de que la situación es especialmente grave en casos con medidas urgentes, como custodias, pensiones alimenticias o regímenes de visitas, donde la mediación puede suponer un retraso perjudicial.

Petición de reforma legal

Por todo ello, reclaman una reforma de la ley, recordando que la normativa civil ya prevé la vía contenciosa cuando no hay acuerdo.

Además, destacan que en 2024 y 2023, el 79,7 % y el 81,6 % de las rupturas, respectivamente, se resolvieron de mutuo acuerdo, lo que cuestiona la necesidad de imponer la mediación en estos casos.

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Problemas en conflictos transfronterizos

Las organizaciones también piden excluir de los MACS los conflictos transfronterizos, al advertir de “gravísimas distorsiones”.

Señalan que la mediación no se reconoce como inicio formal de procedimiento (litispendencia), lo que puede provocar que una de las partes recurra a tribunales de otro país para asumir la competencia.

Estos colectivos respaldan la proposición de ley del PNV para excluir los procesos de familia de los MACS y solicitan ampliarla para incluir también los casos transfronterizos.