Los motivos por lo que han tardado siete años en poder enterrar a Dana Leonte

Los análisis forenses y la localización fragmentada de los restos han retrasado durante años la entrega del cuerpo a la familia

Caso asesinato Dana Leonte: la jueza ve indicios de que el novio la mató y ocultó sus huesos

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El caso de Dana Leonte se remonta al 12 de junio de 2019, cuando la joven desapareció en Arenas (Málaga). Desde entonces, la investigación ha tratado de esclarecer lo ocurrido a partir de indicios, restos óseos localizados de forma fragmentada y el análisis del entorno más cercano. Siete años después, la causa judicial sigue avanzando y coincide con el momento en que su familia podrá, por fin, darle sepultura.

En 'La mirada crítica', la periodista Esther Sánchez relataba desde Málaga la dureza del caso y el largo proceso que ha tenido que afrontar la familia. La periodista subrayaba que el hermano de la víctima ha tenido que esperar siete años para recuperar los restos y poder celebrar el velatorio y el entierro.

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La instructora del procedimiento que se sigue contra Sergio Ruiz, pareja de Dana en el momento de su desaparición, sostiene que existen indicios de que pudo acabar con su vida tras golpearla con un palo y ocultar posteriormente sus restos óseos.

En su resolución, afirma que "existen indicios de la posible comisión de los delitos: homicidio o asesinato"”, una calificación que deberá concretarse con mayor precisión una vez se completen las actuaciones pendientes.

Indicios clave en la investigación

Según detalla la instructora, de las pruebas ya realizadas (análisis biológicos, declaraciones testificales, estudios de repetidores telefónicos y análisis lingüísticos) se evidencia que "existen indicios que determinan que pudo haberla golpeado con un palo y matarla".

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Además, las pruebas apuntan a una presunta ocultación del cuerpo. Los restos óseos fueron localizados en distintas zonas, lo que refuerza la hipótesis de su dispersión. Por este motivo, la jueza considera que no procede el sobreseimiento solicitado por la defensa del investigado y mantiene la causa abierta.