Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha entrado en directo en 'La mirada crítica' para hablar sobre la actualidad política española y se pronuncia sobre todo lo que está ocurriendo en el partido tras la polémica salida de Ortega Smith de este.

El político explica hasta donde va a ''estirar la cuerda'' Vox con el partido Popular: ''Tanto como quieran los electores el próximo domingo en Castilla y León. Nosotros desde la responsabilidad, como saben, hemos tendido la mano al Partido Popular para poder cambiar todas esas políticas que consideramos que durante mucho tiempo han pactado PP y PSOE y que los electores en Extremadura y en Aragón han decidido que se produzca un vuelco en esas políticas''.

''Nosotros estamos hablando con ellos medida a medida, programa a programa para demostrar, entre otras cosas y lo hemos dicho en muchas ocasiones, pues que se puede proteger al campo, que se pueden bajar impuestos, que se puede facilitar el acceso a la vivienda, que se puede mejorar la seguridad en las calles, combatir la inmigración masiva, es decir, una serie de cosas que durante demasiado tiempo unos y otros decían que no se podía cambiar y Vox pues está demostrando que sí se puede cambiar como hemos hecho por ejemplo en Valencia'', añade.

Además revela si les gustaría formar gobierno con el PP: ''Nosotros evidentemente que queremos gobernar, aspiramos, de hecho, a ser la primera fuerza a nivel nacional para cambiarlo absolutamente todo. Entonces nos resulta cuanto menos curioso que el Partido Popular se dedica a decir que Vox solo grita, que Vox solo bloquea cuando lo que nosotros queremos saber y sobre todo seguramente los que nos ven desde sus casas es por qué el Partido Popular no acepta, por ejemplo, en Extremadura o en Aragón, lo que sí ha aceptado en Valencia. Es decir, lo que está demostrando el Partido Popular que es un tipo de confederación de partidos autonómicos frente a un proyecto nacional que representa Vox, que dice lo mismo en toda España''.

El secretario general ha querido lanzar un mensaje: ''Dicho esto, yo quiero trasladar a la vez un mensaje de esperanza a los españoles. Nosotros por supuesto que queremos desalojar a Sánchez, al Partido Socialista, un partido corrupto hasta las cejas. Pero sobre todo, y no solo queremos desalojar al Partido Socialista, sino que queremos desalojar también las políticas del Partido Socialista, que muchas de ellas, por cierto, mantuvo el Partido Popular con la mayoría absoluta del señor Rajoy. Ese es nuestro compromiso y con responsabilidad vamos a actuar''.

Por otro lado, explica por qué no se sientan con el Gobierno: ''Nosotros con este gobierno ni el teléfono ni ningún tipo de reunión. El máximo contacto que queremos tener con este gobierno es en sesión de control en sede parlamentaria y espero que más pronto que tarde sea declarando el presidente del gobierno y su consejo de ministros en un juzgado, porque estamos ya no delante de un partido político, estamos delante de una organización criminal, de una mafia que se ha dedicado a colocar a compañeros de partido, a queridas, que se ha dedicado a robar el dinero de los españoles, a generar muertes como hemos visto recientemente con los accidentes ferroviarios (...)''.

''Estamos ante la mayor calamidad que han sufrido los españoles en los últimos tiempos y por tanto, nosotros con este gobierno no tenemos nada absolutamente que hablar, sino al revés, oposición absoluta y frontal. Y por eso, una vez más, quiero exigir al Partido Popular que presente una moción de censura porque es un deber nacional que podamos celebrar un debate'', se pronuncia, contundente.