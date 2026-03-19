El motivo por el que algunos alimentos no caducan: cuáles son y cómo reconocerlos

La subida de precios dispara la recaudación de Hacienda: 10 M de euros más cada día
Claves para ahorrar: qué alimentos podemos comprar para evitar la subida de los precios
Los precios de la cesta de la compra no paran de subir y la previsión de que el conflicto de Oriente Medio no finalice a corto plazo hace que las perspectivas no sean buenas.
Para tratar de que esta subida nos afecte lo menos posible, una buena opción es comprar cuanto antes algunos alimentos que no caduquen.
'La mirada crítica' ha consultado con Jorge Jaldón, tecnólogo de alimentos, qué productos podemos almacenar sin miedo a que se pongan malos y cuál es el motivo de su eterna caducidad.
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Jorge Jaldón, tecnólogo de alimentos: "Tenemos que almacenar aceite, legumbres y arroz"
"Estos alimentos no caducan por el poco o el nulo contenido de agua que tienen y por la acidez que presentan. La sal por ejemplo va a aguantar toda la vida, solo hay que tener cuidado con la fluorada o la yodada. El azúcar o el arroz también nos pueden durar toda la vida", ha explicado en directo.
Ante la pregunta sobre qué alimentos no perecederos que no deben faltar en nuestra despensa, Jaldón se ha mostrado contundente: "Legumbres, aceite y arroz".
Además, el experto ha destacado: "La caducidad de los alimentos frescos también de pende de cómo los almacenemos y conservemos nosotros".