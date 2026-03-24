La iniciativa apuesta por un modelo basado en la instalación de contenedores inteligentes capaces de recibir ropa usada y analizarla

Los usuarios podrán recibir recompensas por entregar prendas textiles que aún tengan valor

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La Unión Europea ha impulsado una solución para hacer frente al creciente problema de los residuos textiles. El proyecto europeo TexMat trabaja en el desarrollo de un sistema innovador que busca facilitar la recogida, reutilización y reciclaje de prendas en todo el continente.

La iniciativa apuesta por un modelo basado en la instalación de contenedores inteligentes capaces de recibir ropa usada, analizar su estado y clasificarla automáticamente. Estas unidades determinarán si las prendas pueden destinarse a la reventa en mercados de segunda mano, al reciclaje o a la gestión como residuo.

Incentivos económicos

Uno de los ejes clave del proyecto es la introducción de incentivos económicos para los consumidores. A través de un sistema de depósito, devolución y retorno, los usuarios podrán recibir recompensas por entregar textiles que aún tengan valor, fomentando así hábitos de consumo más sostenibles. Además, el sistema permitirá informar a los fabricantes cuando los productos lleguen al final de su vida útil y necesiten un tratamiento adecuado, según informa la Comisión Europea.

Las primeras pruebas piloto del sistema se llevarán a cabo en España y Finlandia, con el objetivo de validar su funcionamiento en condiciones reales y ajustar el modelo antes de su posible despliegue a mayor escala.

Detrás de este desarrollo se encuentra un consorcio formado por 14 entidades, coordinado por el Centro de Investigación Técnica VTT, que trabaja en la creación de nuevas tecnologías, modelos de negocio y prácticas operativas orientadas a aumentar la reutilización de textiles.

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La necesidad de este tipo de soluciones es evidente: solo en 2022, la Unión Europea generó cerca de 6,94 millones de toneladas de residuos textiles, lo que equivale a unos 16 kilos por persona. De esa cantidad, apenas una pequeña parte se recogió de forma separada para su reutilización o reciclaje, mientras que la gran mayoría terminó en vertederos o incineradoras.