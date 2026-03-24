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Una mujer ha denunciado en 'El tiempo justo' haber sido víctima de una presunta estafa de más de 21.000 euros tras confiar durante dos años y medio en una supuesta tarotista que conoció a través de TikTok. Según su testimonio, llegó a pagar hasta 700 euros mensuales por “amarres”, “rituales” y supuestos trabajos esotéricos destinados a recuperar a su pareja.

La víctima, María Luisa, relata que el contacto comenzó de forma aparentemente inocente en redes sociales. La falsa vidente, que se presentaba como experta en temas sentimentales, le aseguró que podía ayudarla. A partir de ese momento, comenzaron los pagos continuados por servicios que, según explica, debían “reforzarse” cada semana o cada quince días.

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Durante los primeros meses, la mujer asegura que creyó notar resultados, aunque ahora reconoce que pudo deberse a la sugestión. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a sospechar al no ver cambios reales en su situación sentimental. Fue entonces cuando, al reclamar explicaciones, comenzaron las amenazas.

"Cogí mucho miedo"

Según denuncia, la supuesta tarotista le advirtió de posibles represalias contra ella y su familia, incluyendo el envío de sicarios. “Cogí mucho miedo, sobre todo por mis hijos y mis nietos”, afirma. Esta situación la llevó a seguir pagando durante un tiempo más.

Finalmente, decidió cortar el contacto hace dos meses y medio tras recibir ayuda externa. Ahora, asegura disponer de mensajes y pruebas que podrían respaldar una denuncia formal ante la policía. El caso pone de relieve el auge de fraudes vinculados a servicios esotéricos en redes sociales.