Miguel Salazar Madrid, 20 MAR 2026 - 17:06h.

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Una raya de cocaína fue lo que provocó un "brote" en Julián para terminar acabando con la vida de Francisca Cadenas el 9 de mayo de 2017. Así lo declaró ante el juez el asesino confeso después de que se hallasen los restos óseos de la víctima en la casa que comparte con su hermano Manuel.

Eran cerca de las seis y media de la tarde del pasado sábado cuando tiene lugar la declaración judicial. Hay dos momentos clave, y en ambos Julián se lleva las manos a la cabeza. Lo hace cuando tiene conocimiento de que su hermano también va a entrar en prisión provisional sin fianza y cuando la abogada de la familia Cadenas reproduce el interés sexual de Julián en la víctima. "Entendemos que hay indicios de que hay indicios de que haya agredido sexualmenta a Francisca Cadenas", manifiesta como hemos podido saber desde 'El tiempo justo' tras acceder el programa a la declaración judicial íntegra.

Manuel negó su culpabidlidad en los hechos por los que está en prisión

El abogado de los asesinos tuvieron un fuerte encontronazo con el juez. "Estamos ya llegando a un nivel que está prestando la declaración por él", le avisa el magistrado. Después, el otro se enfrenta a su señoría y le lanza un aviso. "No me apunte con el dedo", le dice.

Otro aspecto que llama la atención de la declaración judicial son los monosílabos que pronuncian los asesinos. Suelen responder con un 'sí' o con un 'no' a las preguntas del juez. "Don Manuel, le voy a formular solo una pregunta. ¿Usted ha tenido alguna participación en el delito de homicidio por el que hoy está detenido?", le lanza. "No", contesta él tras exculparle su hermano desde que confesó su autoría en el crimen.