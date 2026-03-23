Pedro Jiménez 23 MAR 2026 - 17:23h.

'El tiempo justo' accede al calendario preciso de testigos que tienen que pasar por el Tribunal desde el próximo mes de abril: no te lo pierdas

Gestos de desesperación y monosílabos: 'El tiempo justo' accede a la declaración íntegra de los asesinos de Francisca Cadenas ante el juez

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Tras una semana llena de informaciones que envuelven uno de los casos más mediáticos de nuestro país, el 'Crimen de Francisca Cadenas', son muchos los que se preguntan... ¿y ahora qué? Pues bien, 'El tiempo justo' ha tenido acceso al calendario preciso de testigos que tienen que pasar por el Tribunal desde el próximo mes de abril, con la finalidad de que sean interrogados tanto por la defensa de Julián y Manolo como por las acusaciones y Fiscalía. Todo esto después de que el propio programa de Telecinco destapase los motivos por los que el abogado de Julián, el asesino confeso de Francisca Cadenas, pide su puesta en libertad.

El día 13 de abril va a ir toda la familia de Francisca Cadenas al juzgado: los tres hijas de Francisca Cadenas y el marido, para relatar en primera persona todo lo que ocurrió la noche de la desaparición.

Posteriormente, ya el 17 de abril, están citados a declarar al menos cinco testigos directos de lo que hicieron Manolo y Julián la noche de la desaparición de Francisca Cadenas. Y va a haber contradicciones: uno de los testigos va a asegurar que Julián no salió de la casa hasta pasadas las 4:00 horas de la mañana: "Él le mintió a la UCO y le dijo que salió a la 1:00 horas a buscar a Francisca", asegura el periodista Alfonso Egea en 'El tiempo justo'.

El vecino que vio a Julián "nervioso y agitado" se sienta el 20 de abril

Las fechas de las declaraciones clave no se acaban aquí: el día 20 de abril llegan dos testigos muy importantes. El primer Guardia Civil que entró en la casa y no se dio cuenta de que había un cadáver encima de una lavadora y, por otro lado, el vecino que vio a Julián "nervioso y agitado".