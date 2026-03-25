Se gasta la herencia de su hijo en una operación estética: "El menor vivía en condiciones insalubres"

La acusación sostiene que también se quedaba con la pensión de orfandad correspondiente a su hijo por el fallecimiento de su padre en 2019

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Ha llegado al plató de 'Vamos a Ver' el caso de una mujer que se ha sentado en el banquillo acusada de apropiarse de casi 100.000 euros de la herencia de su hijo menor de edad, un caso que ha sacudido a la provincia de Lugo por la frialdad de los hechos que describe la Fiscalía.

Según el escrito de acusación, la procesada habría vaciado 97.274 euros procedentes del legado que el padre del menor dejó tras su fallecimiento en 2019. Ese dinero, fruto de un seguro de vida y de la venta de bienes como propiedades, vehículos o ganado, estaba destinado a garantizar el futuro del niño. Sin embargo, la madre, que asumió su custodia y la administración de sus bienes, lo habría utilizado en beneficio propio.

Entre septiembre de 2019 y febrero de 2022, habría realizado transferencias y disposiciones de efectivo desde la cuenta del menor hacia otras de su titularidad. La acusación sostiene que parte del dinero se destinó incluso a una operación de cirugía estética en Turquía, además de retirar la pensión de orfandad que correspondía al menor.

Además de quitarle a su hijo la herencia, también le quitaba la pensión de orfandad correspondiente por el fallecimiento de su padre

El relato de la Fiscalía no se limita al presunto desvío del dinero. También dibuja una situación de grave desatención. Según la acusación, el menor vivía en un entorno con humedades, suciedad y presencia de roedores, con sus necesidades básicas desatendidas mientras su madre disponía libremente de los fondos.

La situación salió a la luz tras la intervención de la Xunta de Galicia, que asumió la tutela del menor en 2022. Fue entonces cuando la familia paterna constató tanto las condiciones de vida del niño como que la cuenta de la herencia estaba completamente vacía. El juicio no llegó finalmente a celebrarse debido a una cuestión técnica de competencia judicial, por lo que el caso deberá resolverse en un juzgado penal. Aun así, durante la vista se leyeron los escritos de acusación, que resultaron especialmente impactantes por la gravedad de los hechos descritos.

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión por los delitos de administración desleal y abandono familiar. Además, reclama la pérdida de la patria potestad, la prohibición de comunicación con el menor y la obligación de devolver íntegramente el dinero sustraído. En la actualidad, el menor, de 14 años, vive con su familia paterna, que se ha hecho cargo de su cuidado tras la retirada de la tutela materna.