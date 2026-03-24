Patricia Pardo reacciona a la posibilidad de tener un orgasmo haciendo deporte: "No me imagino tener un orgasmo haciendo sentadillas"
El llamado "coregasmo" surge al activar abdomen y suelo pélvico, provocando una respuesta fisiológica similar a la sexual
Patricia Pardo, sobre la extrema delgadez de Demi Moore: “No veo belleza por ningún sitio, veo a una mujer enferma”
El programa 'Vamos a ver' ha abordado un tema muy novedoso y llamativo: la posibilidad de experimentar orgasmos mientras se hace ejercicio, conocidos como 'coregasmos'. En medio de la explicación, Patricia Pardo ha reaccionado con total incredulidad: "No me imagino, de verdad, haciendo sentadillas y tener un orgasmo", ha dicho entre risas.
Durante el programa, se ha explicado que este fenómeno no es más que una respuesta del cuerpo cuando se activan de forma intensa músculos del abdomen y el suelo pélvico, generando estímulos muy similares a los de una relación sexual. En ese punto entra en juego el cerebro, que no distingue si esa activación proviene del ejercicio o de una situación íntima, siempre que se repitan los mismos patrones.
Del gimnasio al "clímax", sin tener que pasar por casa
El debate, lejos de quedarse en lo teórico, ha derivado rápidamente en bromas. Se ha comentado que no solo ocurre con ejercicios de core, sino también en actividades como correr, montar en bici o en otras situaciones cotidianas, como durmiendo, debido a la liberación de oxitocina.
Entre risas, la colaboradora Lucía Etxebarría ha asegurado que muchas personas lo han experimentado pero no lo cuentan por vergüenza, lo que contribuye a que parezca algo mucho más raro de lo que realmente es.
Aun así, y pese a todo lo escuchado, Patricia Pardo se ha mantenido firme en su postura, dejando claro que, la menos por ahora, no entra en su cabeza asociar una rutina de gimnasio con algo así.