Alejandra Rubio se retira de la televisión: "No tengo que pasar por esto. Me voy jugándome mucho"

La colabora de 'Vamos a ver' asegura que se siente "superada" por la situación que está viviendo.

Alejandra Rubio se enfrenta a Sandra Aladro y termina al borde de las lágrimas: "¿Alguien entiende cómo está Carlo?"

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Embarazada de su segundo hijo con Carlo Costanzia, Alejandra Rubio no atraviesa un buen momento a nivel profesional. La colaboradora ha decidido dejar su trabajo en televisión, ya que quiere pasar unos meses tranquila y asegura no poder con la situación que está atravesando.

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Este lunes, Alejandra Rubio estuvo a punto de romper a llorar durase su intervención en 'El Tiempo Justo', algo que, según ha contado en el plató de 'Vamos a ver', le ha hecho decidirse a tomarse este respiro.

El mismo día que cumple 26 años, la colaboradora ha admitido que ya tenía pensado retirarse algún tiempo, pero que lo sucedido ayer en el plató de 'El Tiempo Justo' le ha hecho adelantar ese momento. "Algunos compañeros pusieron en duda que mis motivo para la exclusiva fueron médicos. Eso ya es...", ha contado.

Aunque cree que dentro de unos meses regresará a su trabajo como colaboradora, no es algo que tenga seguro al 100%: "Tengo que ve cómo se sucede todo y también si luego quieren que regrese", ha respondido.

Cuando Patricia Pardo le ha preguntado si no se siente apoyada por este programa, la hija de Terelu Campos ha respondido: "En muchas ocasiones sí, pero en otras no. No es algo que pueda echar en cara porque es algo que comprendo en este trabajo, y más de lo que creéis", se ha sincerado.

Alejandra Rubio se retira de la televisión: "Lo que pasó ayer me ha hecho decidirme"

Además, ha admitido que uno de sus motivos principales que le han hecho tomar esta decisión es que le gustaría llevar una vida y que por motivos de la vida ha terminado trabajando en la televisión: "He tomado decisiones muy impulsivas a lo largo de mi vida. Ahora me he planteado que igual esto no es lo que yo quería para mí. Por ejemplo, para mí ha sido muy importante haber escrito este libro".

"Creo que no he tenido un trato justo. Tengo 25 años y parece que a la niña hay que regañarla por todo. Yo sé que me equivoco en muchas cosas, pero suelo pedir perdón. A mí no me ha protegido nadie en la televisión y no hay más que ver los programas", ha continuado explicando.

"Me voy muy agradecida a esta cadena porque he hecho cosas fantásticas y he conocido a gente con la que me llevo muy bien y es fantástica", se ha despedido Alejandra Rubio.