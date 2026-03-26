89 intoxicados por salmonelosis tras una boda en Valencia: el postre estaba en mal estado

De los afectados, siete personas requirieron el ingreso hospitalario, todas ellas ya dadas de alta

Ingresadas 14 alumnas de un colegio de Talavera por salmonelosis, una de ellas en la UCI

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89 personas de entre 13 y 86 años resultaron intoxicadas por un brote de salmonelosis debido a un postre en mal estado en una boda en Valencia. Así lo ha confirmado la Conselleria de Sanidad en un comunicado remitido a los afectados tras un mes de investigaciones.

Según informa ‘Levante-EMV’, de los 89 afectados, siete personas requirieron el ingreso hospitalario, cinco en hospitales de la Comunitat Valenciana y otros dos en Córdoba. Todos ellos han evolucionado favorablemente y han recibido ya el alta hospitalaria.

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Sanidad confirmó además la presencia de salmonela en los resultados de 22 de las muestras de coprocultivo. Los primeros síntomas llegaron el mismo 21 de febrero entre algunos pacientes, que fueron sucediéndose hasta el 26 de febrero, cuando el último de los 89 afectados notificó sentirse mal.

Un brote en un colegio de Talavera esta semana

Los afectados eran procedentes de 23 municipios valencianos diferentes e incluso de otras provincias como Madrid, Sevilla, Cádiz y Córdoba. El informe de Salud Pública detectó el origen de la intoxicación en una torrija caramelizada durante el banquete nupcial. Sanidad tomó muestras de siete platos con alimentos sospechosos hasta dar con el origen del brote.

Esta misma semana, un total de 47 alumnas del colegio Compañía de María, en Talavera de la Reina, Toledo, ha sufrido un brote de salmonelosis por ingerir un alimento en mal estado, y 14 tuvieron que ser ingresadas en el hospital, una de ellas en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Todas han recibido ya el alta hospitalaria.

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El brote de salmonelosis se achacó a que hayan comido “algo en mal estado”, por lo que se han enviado muestras del menú al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda para realizar la trazabilidad del brote y poder encontrar el origen de la intoxicación.

Sanidad ha indicado que el primer caso se detectó el jueves 19 de marzo y desde entonces se han registrado hasta un total de 47. Por el momento no hay más información sobre el alimento que haya podido contaminar a todas estas alumnas de Talavera de la Reina.