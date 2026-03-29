Ismael Uclés 29 MAR 2026 - 12:23h.

Hasta llegar a la aprobación de la ley de la eutanasia hace cinco años, muchos enfermos no llegaron a tiempo para morir dignamente

Los casos de Noelia y Francesc ponen a prueba los límites de la ley de eutanasia: "No se completó la regulación necesaria para los recursos"

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La joven Noelia Castillo fallecía este jueves a los 25 años tras recibir finalmente la eutanasia en Sant Pere de Ribes (Barcelona), después de un largo periplo judicial de más de un año y medio. Su ha reabierto el debate sobre la ley y los retrasos ante los recursos.

Hasta llegar a la aprobación de la ley de la eutanasia hace cinco años, el 18 de marzo de 2021, hubo otros pacientes que impulsaron, con su historia, la lucha por la aprobación de esta ley.

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El caso de María José Carrasco

Uno de esos casos fue el de María José Carrasco, enferma desde hacía 30 años de esclerosis múltiple en fase muy avanzada. En 2019, ante la imposibilidad de la mujer de llevar a cabo su suicidio sin ayuda, su marido Ángel Hernández decidió ayudarla a acabar con su sufrimiento: grabó y documentó cada paso hasta el final, en una España de 2019 en la que acabaría detenido por inducción al suicidio e investigado, incluso, por violencia de género.

Su caso, como el de muchos otros y otras antes, sería definitivo para que hubiese un marco legal que, desde 2021, ha permitido una muerte digna a más de un millar de pacientes.

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Ramón Sampedro fue el primero de una lucha de muchos, en los años 90. Tetrapléjico durante tres décadas, quería morir, pero no podía hacerlo sin ayuda, y encontró a Ramona Maneiro, su cuidadora. Su historia fue llevada al cine y puso los primeros cimientos para la regulación de la ley.

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En la actualidad, el caso de Noelia Castillo y su espera de 601 días para morir, está detrás de las aristas de una ley que revisará el Tribunal Supremo el próximo mayo, para que ningún recurso pueda detener la voluntad de morir dignamente.