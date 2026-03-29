Pedro Sánchez ha aparecido en las redes sociales con una gorra en la que se puede leer 'Make Science Great Again'

El curioso cuadro de sí mismo que tiene Pedro Sánchez en su despacho: hecho por un artista español que dibuja a Superman o Spiderman

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Que la relación entre Donald Trump y Pedro Sánchez no es precisamente la mejor, es algo más que evidente. El presidente de Estados Unidos y el presidente de España no disimulan ni en público, ni en privado, la poca sintonía que hay entre los dos.

Sus diferencias podrían basarse en las políticas que ambos defienden, en los valores sociales que promueve el presidente del Gobierno de España y en las estrategias comerciales que intenta imponer Trump. Cimientos morales que cada uno defienden y que son completamente contrapuestos el uno del otro.

La mala relación entre Trump y Sánchez, un secreto a voces

Ninguno de los dos presidentes esconde que, entre ellos, hay una escasa (por no decir nula) relación y sintonía. En público, Trump ha cargado en multitud de ocasiones contra Pedro Sánchez y contra las políticas económicas y militares que defiende el presidente del Gobierno de España.

Por su parte, Pedro Sánchez no se ha quedado atrás y no se ha acobardado al condenar los ataques bélicos protagonizados por Trump en los últimos meses o las políticas arancelarias con las que amenaza día sí y día también a la política internacional.

El dardo de Pedro Sánchez a Donald Trump

Lo que no estamos acostumbrados a ver son los ataques indirectos entre ambos presidentes. Pues bien, Pedro Sánchez ha querido ser el primero en estrenarse en esta modalidad y ha sorprendido a sus seguidores de las redes sociales con un detalle dedicado a Donald Trump que no ha pasado desapercibido para nadie.

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En su última historia publicada en Instagram, el presidente del Gobierno de España ha compartido con sus seguidores cuál ha sido su plan de ocio durante la mañana del sábado 28 de marzo.

En el vídeo publicado se puede ver a Pedro Sánchez montando en bicicleta por la montaña. Todo parecería normal si no fuese por el accesorio que acompaña al presidente del Gobierno de España y es que el accesorio escogido por Sánchez para proteger su cabeza del sol es una gorra de color rojo en la que aparece escrito 'Make Science Great Again' (traducido al español como 'Hagamos que la ciencia vuelva a ser grandiosa').

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Un guiño que ha querido dedicar de forma disimulada a Donald Trump ya que hace referencia o ironiza con la clásica gorra que suele llevar el presidente de EEUU en la que siempre se lee 'Make America Great Again'.

Para más inri y para que no pasase desaparecido para nadie, el mensaje de la gorra que lleva Pedro Sánchez en su mañana de ocio de sábado está escrito con la misma tipografía que la que aparece bordada en la de Trump.

Como era de esperar, el detalle no ha pasado desaparecido y ha causado una verdadera revolución en las redes sociales. Los usuarios se han dividido entre los que defienden con humor el gesto del presidente del Gobierno y se posicionan a favor de la ciencia y en contra de las políticas y el negacionismo de Trump y los que consideran esta publicación como una provocación innecesaria.